«Я как будто вернулся в 37-ой год»: в Совете Федерации обеспокоены мировоззрением сотрудников Генпрокуратуры

В Совете Федерации обеспокоены позицией Генеральной прокуратуры России по поводу антикоррупционного законодательства и недопустимости работы на госслужбе родственников в подчинении друг у друга. Как заявил сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко, ситуация напоминает 1937 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании за круглым столом в Совете Федерации вызвало неоднозначную реакцию заявление главы правового управления Генпрокуратуры Артура Завалунова, который подтвердил, что в надзорном ведомстве при приеме на работу, действительно, задают вопросы о месте службы ближайших родственников во избежание конфликта интересов. При этом отказы в приеме на должность не являются ущемлением конституционных прав граждан, подчеркнул он, объяснив подобные ситуации спецификой государственной службы и публичностью деятельности сотрудников прокуратур, судов и органов исполнительной власти. «Вы взяли на себя обязанность служить государству, и мы вправе задавать такие вопросы», – подчеркнул Завалунов.

«Мы когда-то выпустили джина из бутылки, и начали бороться с коррупцией. А сейчас пытаемся его обратно в эту бутылку загнать», – констатировал представитель Генпрокуратуры. При этом он отметил, что на его взгляд мэрами городов должны становиться только коренные жители этих территорий, поскольку они лучше всего знакомы с местными проблемами.

Эта позиция вызвала критику членов Совета Федерации. «Я человек возрастной и, слушая сейчас представителя Генпрокуратуры, мне показалось, что я вернулся в 1937 год, – заявил в ответ на выступление представителя надзорного ведомства сенатор Тимченко. – Изначальный посыл – ты всегда виноват. И докажи обратное, что ты не виноват. Ребята, мы живем в цивилизованном обществе. Давайте вспомним, когда паспорта не выдавали в колхозах, чтобы удержать там. А посыл о том, что мэром должен становиться тот, кто там вырос – тогда давайте вообще резервацию устроим, чтобы никто не мог никуда переезжать, занимать любые руководящие должности. Меня очень беспокоит, что у нас в рядах Генпрокуратуры работают люди с таким мировоззрением».

Тимченко предупредил, что с таким посылом, который продемонстрировали представители прокуратуры, «мы далеко можем уйти». «Я думаю, мы никогда не станем цивилизованным обществом, если будем руководствоваться такими принципами», – подытожил он.

Согласно данным на сайте Совета Федерации, сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко родился в 1955 году – 20 ноября он отметил 64 день рождения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.11.19

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