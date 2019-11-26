Смерть утопии «свободного рынка»: новый глобальный кризис уничтожит современную экономику

Мировая экономика оказалась на пороге нового глобального кризиса в результате одновременного «взрыва» трех главных проблем современности – геополитики, бедности и климатических катаклизмов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь накануне на пресс-конференции в Москве.

Мировая экономика на грани

В частности, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Юджин Стиглиц обратил внимание, что экономика практически всех стран сегодня находится в периоде рецессии, что во многом обусловлено внутренними решениями собственных правительств. «Экономика США на одном из слабейших периодов роста – за последний год мы видели 1,9%. Мы наблюдем это на фоне нового налогового законодательства и повышения расходов бюджета. Черновик новых изменений в налоговом законодательстве может на самом деле не укрепить, а ослабить экономику, так как он предлагает уменьшить налоговое бремя на крупные корпорации и миллиардеров, но не стимулирует инвестиции. Еще один из ключевых факторов, которые подчеркивают слабость экономики США – неравенство. Если мы не увидим в ближайшее время значительных перемен, то экономика останется слабой», – сказал Стиглиц.

Вместе с тем экономист обратил внимание, что Европа также показывает низкие темпы роста. «Германия – самая сильная страна экономика ЕС – также находится в рецессии. Экономическая политика так называемой строгой экономии накладывает очень строгие ограничения на страны Евросоюза», – отметил он.

В то же время Стиглиц напомнил, что с 2008 года Китай был главным источником роста мировой экономики, однако в настоящее время темпы развития КНР упали. «Они добились значительных успехов, но не представляется удивительным, что темпы роста упали с 10% до 7%, которые мы наблюдаем сегодня», – сказал эксперт.

Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров со своей стороны обратил внимание на негативные процессы в отечественной экономике. «Наша экономика не развивается, на это влияют не только международные факторы, но и наша не очень удачная денежно-финансовая политика. Удивительное дело, когда в стране сегодня огромное количество свободных денежных средств у населения, предприятий и бюджета, и они еще не работают», – подчеркнул он.

Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг со своей стороны напомнил, что Международный валютный фонд уже представил прогноз, согласно которому в 2020 году 90% всех стран замедлят экономическую динамику. «И здесь очень много разных факторов, очень трудно дать им количественную оценку. На первое место ставят тенденцию протекционизма, даже изоляционизма. На втором месте – обострение геополитической истории. На третьем месте – Brexit, не по значению, по очередности», – сказал Гринберг.

Он отметил, что к повестке дня прибавилась также «климатическая история». «Climate strike – похоже, это реальная вещь. Бури, засухи, наводнения – все это результат влияния человека на собственную среду обитания, что климатическая ситуация вдет к обострению экономических проблем», – подчеркнул экономист.

Коллапс неизбежен?

Вместе с тем, как отметил Гринберг, господствующая в современном мире доктрина рыночного фундаментализма привела к тому, что возникающие сейчас проблемы заложены в самой этой доктрине. «Не может работать рыночная экономика без корыстолюбия и эгоизма. Придумали формулу «trickle-down theory» (теория просачивания благ) – надо помогать богатым, а не бедным. Это значит – богатые богатеют, и потом деньги богатых просачиваются вниз бедным. Такая сказка получается. На самом деле, этого ничего не происходит», – констатировал экономист.

При этом он обратил внимание, что смерть «утопии свободного рынка», которая сегодня очевидна, происходит слишком медленно. «Есть доктрины, которые умирают очень долгой смертью. И это очень опасно. Несмотря на то, что она принесла уже столько проблем и страданий, неравенство и геополитику, что казалось, что она тоже должна уйти, но она достаточно сильна», – сказал эксперт отметил, что такая ситуация выгодна правящим политикам.

Между тем Гринберг подчеркнул, что кризис все же может стать реальностью. «Сегодня наступает кульминация трех вызовов – бедность, климат и геополитика могут сработать одновременно. Здесь возможен только возврат к капитализму социального типа, который был в 50-60-е годы, но ясно, что уже в другом формате», – считает экономист.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.11.19

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