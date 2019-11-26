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Вторник, 26 ноября 2019, 18:18 мск

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«Нашли больную, со следами укусов насекомых»: в новой Москве женщина бросила 2-летнюю дочь с бабушкой-инвалидом

В новой Москве в отношении женщины, которая бросила больную двухлетнюю дочь с бабушкой-инвалидом, возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба УВД по ТиНАО.

Как уточнили в полиции, жители поселка Шишкин лес сообщили, что в одной из квартир без надзора находится малолетний ребенок. После проверки было установлено, что женщина оставила дочь на попечении бабушки – инвалида 1-й группы, которая не могла ухаживать за девочкой. Ребенок с диагнозом острая вирусная инфекция, а также следами от укусов насекомых доставлен в одну из городских клинических больниц.

В ходе проверки полицейские также установили, что подозреваемая ведет бродяжнический образ жизни и неоднократно оставляла малышку на длительный период времени без продуктов питания и средств к существованию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). В отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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