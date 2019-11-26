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Вторник, 26 ноября 2019, 19:54 мск

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По договору с «Лукойлом»: силовики провели обыск в Росморречфлоте

В Москве прошел обыск в офисе спасательной службы Росморречфлота. Как пояснил представитель службы, это связано с невыполнением обязательств по договору с нефтяной компанией «Лукойл», передает «Интерфакс».

Сообщается, что обыски связаны с контрактами 2014 года между компанией и Государственной морской спасательной службой, которой руководил Дмитрий Смирнов. По данным источников, следователей интересуют документы по одного из субподрядчиков Морспасслужбы – «Эко Фрахт» – со структурами «Лукойла». В частности, проверяется информация, что при деятельности экс-руководителя госслужбыв субподрядчик «Эко Фрахт» якобы не предоставил по договору 7 из 10 контейнеров для сыпучих грузов одной из структур «Лукойла».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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