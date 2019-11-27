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Среда, 27 ноября 2019, 11:01 мск

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Нашли в кустах в одеяле: в Подмосковье женщина пыталась убить свою новорожденную дочь

В Подмосковье 33-летняя женщина попыталась убить свою новорожденную дочь, бросив ее на улице. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 24 ноября около 20 часов вечера в поселке Дружба городского округа Раменское. Прохожие нашли в кустах новорожденную девочку, завернутую в одеяло. Ее привезли в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

При этом на следующий день подозреваемая сама обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ребенка. Первоначально женщина сообщила, что оставила дочь на время знакомой женщине. Однако на допросе призналась, что не хотела заниматься уходом и воспитанием дочери, поэтому бросила ее в траве, когда на улице было –5 градусов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство малолетней»). Женщина арестована.

Известно, что у подозреваемой есть еще один полуторагодовалый ребенок, который сейчас также помещен в медицинское учреждение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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