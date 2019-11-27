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Среда, 27 ноября 2019, 11:40 мск

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«Кто здесь хулиганит – москвичам уже давно понятно!» Заседание Мосгордумы вновь началось со скандала

Сегодня на пленарном заседании Московской городской думы вновь произошел скандал. Представители «Единой России» отказались изменять повестку дня, чтобы гарантированно рассмотреть депутатские инициативы, предложенные по просьбам жителей столицы. Дискуссия вновь переросла в скандал, в ходе которого спикер столичного парламента попросил депутата от КПРФ Елену Шувалову «не хулиганить в начале заседания».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рассмотреть пункт «Разное» перед обсуждением проекта бюджета города во втором чтении предложили депутат от «Яблока» Сергей Митрохин и члены фракции КПРФ. «Есть опасение, что до второго пункта мы опять не дойдем, уже в третий раз, – пояснил Митрохин. – У меня депутатский запрос по срочному делу, это сохранение киноцентра «Соловей» на Пресне. Если я его сегодня не успею сделать, киноцентр просто снесут до того, как у меня это получится». Он также отметил, что проект бюджета во втором чтении будет рассмотрен в любом случае, а продлять время заседания для пункта «Разное» большинство парламентариев откажется.

К просьбе Митрохина присоединились другие депутаты. «У депутатов накопились очень важные, животрепещущие для Москвы вопросы», – заявила, в частности, представитель КПРФ Елена Шувалова, сообщив о своих подозрениях в адрес председателя думы. «Рассмотрение вопросов депутатов займет совсем немного времени. А то, что вы не хотите этого делать, говорит о том, что вы умышленно это делаете, и не первое заседание», – подчеркнула она.

«Мы вас услышали», – сказал спикер думы Алексей Шапошников, попросив при этом Шувалову, которая пыталась еще что-то сказать, «не хулиганить в начале заседания». «Алексей Валерьевич, кто хулиганит здесь – всем москвичам уже давно понятно!» – отозвалась позже Шувалова на слова Шапошникова.

При этом «единороссы» вступили в дискуссию, потребовав повестку не изменять. Так, лидер объединения «Моя Москва», депутат от Кузьминок Елена Николаева авторитетно заявила, что для москвичей «нет ничего более важного, чем принятие бюджета во втором и третьем чтениях» – очевидно, не услышав пояснения оппозиции о том, что бюджет дума рассмотрит в любом случае. «Полагаю, что логика рассмотрения «разного» всегда идет после других вопросов», – подчеркнула она.

«Тут группа депутатов требовала сначала рассмотреть «разное». Я от имени более многочисленной группы депутатов требую перейти к рассмотрению бюджета! И если бы мы на предыдущих заседаниях меньше пререкались и обсуждали расстрелы и повешения, мы бы успели рассмотреть «разное», – указал еще один представитель «ЕР» Кирилл Щитов.

В итоге единороссы большинством голосов решили пункты повестки местами не менять. Что касается кинотеатра «Соловей», то, по словам депутата от «ЕР» Евгения Герасимова, вопрос будет решен и без участия Митрохина, поскольку эту ситуацию уже обсудили с мэром Москвы. «Ведущие уважаемые люди уже обратились по поводу «Соловья». Никита Сергеевич (очевидно, имеется в виду Никита Михалков, – ред.) лично разговаривал с Сергеем Семеновичем [Собяниным] и он отдал на проработку этот вопрос [главе стройкомплекса Москвы Марату] Хуснуллину, – заявил Герасимов. – Я думаю, трудно сильней оказать воздействие на то, чтобы «Соловей» сохранился».

Акции в защиту от сноса киноцентра «Соловей» москвичи – и, в частности, жители района Пресня – проводят больше года. На месте конструктивисткого ДК власти столицы разрешили строительство очередного жилого комплекса. В начале недели Митрохин опубликовал ответ Хуснуллина по истории со сносом киноцентра, из которого следует, что глава стройкомплекса в курсе ситуации, но предпринимать в этой связи ничего не намерен.

Документ

В частности, Хуснуллин пишет, что собственник «Соловья» – АО «Киноцентр» не обращался в мэрию Москвы с предложением о продаже здания, а в бюджете столицы на 2019 и 2020 годы средства на его приобретение не предусмотрены.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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