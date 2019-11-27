Плохой знак: эксперт опасается, что въезд в центр Москвы мэрия сделает платным

Строительство платной дороги в Москве может стать первым шагом для введения платного въезда в центр города. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Комментируя выделение Сбербанком кредита до 2 млрд рублей на финансирование строительства Северного дублера Кутузовского проспекта, Федоров подчеркнул, что платная магистраль – «плохой знак» для москвичей, а госбанку, который наполовину контролируется ЦБ РФ, следовало бы уделять больше внимания социальным проектам.

«У властей не будет стимула развивать бесплатную инфраструктуру, проще будет сделать несколько платных дорог. На бесплатных будут пробки, естественно, люди будут выбирать платную дорогу. Я думаю, что она будет стоить недешево – мы знаем, что у нас сначала говорят одно, а потом выясняется другое. И, как мне кажется, Сбербанку, вместо того чтобы тратить деньги на такие долгоокупающиеся проекты, лучше подумать о более социальных проектах, ориентированных на большинство населения», – подчеркнул он.

По мнению эксперта, платная дорога в Москве может оказаться первым шагом к тому, чтобы сделать съезд в центр города платным. «У нас Москва превращается в город для богатых. Центр уже очень дорогой – от парковок и налогов до кадастровой стоимости жилья. Рано или поздно произойдет перераспределение населения, и небогатые из центра Москвы будут вынуждены уехать. В итоге мы получим ситуацию, когда центр превратиться в Елисейские поля, как в Париже, а на окраинах – кварталы человейников. Думаю, к этому стремится власть», – выразил опасение Федоров.

По его словам, вместо платной дороги нужно продумывать инфраструктуру и решать вопрос с плотностью населения. «Нужно прекратить массовую застройку, провести аудит стройкомплекса и думать о том, как люди будут жить, а не как ввести платные услуги», – заключил он.

Напомним, сегодня стало известно, что Сбербанк одобрил выделение кредита до 2 млрд рублей на финансирование строительства дублера Кутузовского проспекта, который станет продолжением северного обхода Одинцово и пройдет по промзонам вдоль путей Смоленского направления Московской железной дороги. Протяженность магистральной скоростной трассы без светофоров составит около 11 км, в сутки по ней планируется пропускать 30-40 тысяч автомобилей.

Как пишет РБК, общая стоимость проекта по строительству дороги на сайте Новой концессионной компании оценивается почти в 55 млрд рублей. В октябре 2017 года сообщалось, что соинвестором строительства станет Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и фонд Mubadala из ОАЭ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.11.19

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