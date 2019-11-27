«Обычное шулерство»: спикера Мосгордумы попросили не устраивать цирк

Сегодня на заседании Московской городской думы возникла скандальная ситуация после голосования по поправкам, учтенным в проекте столичного бюджета на предстоящие три года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после появления на табло итогов поименного волеизъявление депутатов сразу двое парламентариев попросили изменить данные, причем эта история вновь вызвала раскол во фракции КПРФ.

В частности, депутат от «Яблока» Сергей Митрохин заявил, что не успел проголосовать, и попросил учесть его голос в поддержку учтенных редактором поправок. Возражений против этого не было.

«Ко мне поступила записка от депутата Енгалычевой», – объявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, после чего зачитал ее текст: «Прошу считать мой голос по принятым поправкам «за», проголосовала «против» ошибочно». Мы впервые в думе сталкиваемся с такой ситуацией». «Единоросс» Людмила Стебенкова тут же взяла слово и с ноткой издевки сообщила, что Енгалычева выступала по мотивам против поправок, поэтому она – «как выступала, так и проголосовала».

Сама Енгалычева поспешила возразить, отметив, что выступала в поддержку поправок. «У нас в этом зале шулерство – это обычное дело, – заявила депутат, пояснив, что перед голосованием речь шла об одной поправке, «а не скопом», и она неправильно поняла, какой именно вопрос поставлен на голосование. – Поэтому я тут же незамедлительно написала заявление, как и полагается. Прошу мой голос считать за, потому что я это озвучивала, и сейчас подтверждаю. Я голосую за все эти поправки».

Енгалычеву поддержал ее коллега по фракции Олег Шереметьев, который назвал некорректным предложение о голосовании по этой ситуации. «Депутат признал, что просто ошибся при нажимании кнопки, он неправильно понял, как был сформулирован вопрос. Это претензия к вам, поэтому ставить вопрос на голосование я считаю некорретным и непорядочным», – заявил он.

«У нас нет практики изменять голосование депутатов по принципу «виноват, был напуган», – заявил со своей стороны «единоросс» Кирилл Щитов и попросил правовое управление дать справку о том, каким образом следует действовать в такой ситуации. Однако слово правовому управлению никто так и не дал.

Еще один представитель фракции КПРФ Павел Тарасов, в свою очередь, напомнил коллегам, что просьба Митрохина возражений не встретила. «Это какие-то двойные стандарты!» – возмутился он. После этого слово взял сам Митрохин и предложил разрубить этот Гордиев узел кардинально – переголосовать.

«Где мы находимся? В парламенте или в цирке? Человек говорит, что он голосовал по-другому. А за него сидят люди и решают, как он проголосовал. Что вообще происходит?» – возмущенно поинтересовалась депутат от КПРФ Елена Шувалова.

«Что за цирк вы устроили, господин председательствующий? – обратился к спикеру Шереметьев. – Мы это обсуждаем уже гораздо дольше, чем заняло бы голосование». Реагировать на этот вопрос Шапошников не стал, предоставив слово еще одному депутату от КПРФ Сергею Савостьянову. Тот внезапно пошел против собственной фракции, заявив, что вводить опасный прецедент с изменением результатов голосования не следует. «Нельзя открывать ящик Пандоры, этак у нас через месяц большинство откажется от своих голосований. Нет, давайте – как нажали кнопку, заполнили карточку, пусть так и будет», – предложил он.

В итоге вопрос на повторное голосование не ставили. Голос Енгалычевой был учтен против поправок, которые редактор учел в проекте бюджета Москвы на 2020 и плановый период 2021-22 годов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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