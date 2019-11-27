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Среда, 27 ноября 2019, 17:14 мск

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В Подмосковье воспитатели частного детского сада забыли ребенка на улице

В Подмосковье воспитатели частного детского сада после прогулки забыли одного ребенка на улице, по данному факту организована проверка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло в одном из частных учреждений городского округа Клин. Девочку нашли случайные прохожие.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято решении о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что на видеозаписях с места происшествия, которые опубликовала телекомпания «РЕН-ТВ», видно, что девочка сидела на крыльце, пока ее не заметили взрослые. Примечательно, что детский сад находится лишь в метре от дороги и не огорожен забором, а воспитатели водят детей не по тротуару, а по проезжей части.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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