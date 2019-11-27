Бюджет Москвы принят во втором чтении: депутаты от «ЕР» «прокатили» предложения оппозиции

Сегодня Московская городская дума после целого дня битвы с бюджетом приняла финансовый план на три года во втором чтении. При этом, как прозвучало на заседании, поддержанные депутатами и одобренные столичным правительством поправки касались всего 0,3% от общей суммы расходов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители «Единой России» традиционно «прокатили» предложения оппозиции, а спикер городского парламента Алексей Шапошников по обыкновению призывал политических оппонентов не хулиганить, общаясь с коллегами тоном утомленного врача психбольницы – и несколько раз намеренно звоном колокольчика «забивал» реплики депутатов.

В ходе заседания часть представителей оппозиции добровольно сняли свои поправки к проекту бюджета, которые попали в таблицу к отклонению. В частности, на внесенных предложениях не настаивали коммунист Николай Губенко, «яблочники» Евгений Бунимович и Сергей Митрохин, зато Дарья Беседина – тоже избранная от «Яблока» – на своих поправках к расходам Мосгортранса настаивала. Ей пришлось зачитывать вслух более ста страниц – с цифрами и обоснованием, на что глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова лаконично отвечала – правительство против, обоснование указано в документации.

Глава фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов заявил, что настаивает на одной поправке, которая касается строительства поликлиники в районе Ростокино. На эти цели он предложил добавить департаменту здравоохранения Москвы 159 млн рублей в раздел «капвложения в объекты госсобственности». «Жители очень просят поликлинику, они действительно нуждаются в этом объекте», – пояснил Круглов. Между тем Зяббарова, как редатор проекта бюджета, заявила, что эта инициатива не поддерживается – и вообще, такие вопросы надо сначала решать с департаментом здравоохранения.

Отклонило думское большинство предложение депутата от КПРФ Елены Шуваловой перебросить в строке бюджета из 37 млрд рублей выделенных Мосгортрансу, 101 млн рублей с покупки новых электробусов – на социальное такси. Вместе с тем «ЕР» и «Моя Москва» не приняли также идею коммунистки Елены Янчук увеличить на 2 млрд рублей финансирование на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, отказались поддерживать ее же предложение сократить нереально огромный (в 15 млрд рублей) бюджет на СМИ и рекламу. Не встретило поддержки у депутатов от партии власти и предложение провести в столичном Измайлово эксперимент с заменой стандартных реагентов, на которые регулярно жалуются москвичи, на экологичные песок и гранитную крошку. Такой эксперимент, по словам Зяббаровой, не требует внесения изменений в бюджет, а вопрос вполне может быть решен со столичными чиновниками. «Прокатили» также и инициативу коммунистов отменить в столице торговый сбор, а выпадающие доходы бюджета компенсировать за счет перераспределения примерно 7 мрлд рублей с расходов на СМИ и рекламу.

«Мы предлагаем сократить расходы на СМИ по освещению деятельности мэрии, эти мероприятия не так интересны независимым СМИ, – подчеркнула депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева. – А эти деньги следует пустить на поддержку малого бизнеса. Сумма 15 млрд рублей – огромная. Даже в Нью-Йорке содержат СМИ, но там сумма в четыре раза меньше. Предлагается сократить избыточные доходы, выделенные департаменту СМИ и рекламы г. Москвы».

На это спикер Мосгордумы заметил, что в Нью-Йорке доля доходов бюджета от малого и среднего бизнеса не превышает 6%, а в Москве уже приближается к четверти от всей доходной части.

При голосовании по поправкам оппозиции, как правило, против их принятия было 16-17 депутатов, а поддерживали всего один-два. Такие странные цифры заставили главу фракции «Справедливой России» Михаила Тимонова констатировать, что «наше парламентское большинство игнорирует голосование».

Несколько раз в ходе заседания Шапошников призывал к порядку депутатов от КПРФ Шувалову и Енгалычеву, а ближе к вечеру продемонстрировал пример беспристрастности, сделав замечание «единороссу» Александру Семенникову, который выступил не по ведению заседания. Партиец напомнил, что дума решила работать без обеда, и предложил своей коллеге олимпийской чемпионке Марии Киселевой «провести хотя бы производственную гимнастику».

В ходе заседания спикер гордумы несколько минут звонил в колокольчик, чтобы заглушить выступление одного из оппозиционных депутатов, после чего слово взял «единоросс» Кирилл Щитов. «А можно дать поручение аппарату думы, чтобы они с коллегами из департамента здравоохранения проработали, чтобы у нас на заседании дежурили представители системы здравоохранения?» – многозначительно поинтересовался он. «У нас в зале находится руководитель департамента здравоохранения», – так же многозначительно ответил Шапошников.

Этот диалог вызвал возмущение оппозиции. «Какими бы ни были наши споры в этом зале, почему начались оскорбления от фракции «Единой России?» – поинтересовалась у спикера Енгалычева, указав, что Шапошников остановил выступление коммуниста, но не стал прерывать своего коллегу по фракции.

«К сожалению, вынужден еще раз напомнить председательствующему о недопустимости злоупотребления своим положением в интересах представителей своей фракции», – поддержал Енгалычеву Олег Шереметьев.

«Я всегда был склонен к компромиссам, считал, что в этом и состоит парламентская работа, – не сдержался и глава фракции «Справедливой России». – Но это невозможно сделать, когда парламентское большинство прокатывает все поправки оппозиции». Тимонов напомнил, что последние публичные слушания сразу в нескольких районах Москвы прошли с драками и членовредительством, а «в Таганском районе вчера дошло до поножовщины». «В такой ситуации парламент должен быть местом для дискуссий – если вы не хотите, чтобы это все выливалось на улицы», – предупредил он.

Споры по проекту бюджета длились больше шести часов, и в итоге документ во втором чтении был принят большинством голосов. За бюджет проголосовали 35 депутатов, против – 7, воздержались двое.

Согласно докладу главы департамента финансов, бюджет будет дефицитным – его доходы в 2020 году составят 2 трлн 798 млрд рублей, расходы – 3 трлн 64 млрд рублей, дефицит – 351,3 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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