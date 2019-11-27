Оппозиция в Мосгордуме выступила с совместным заявлением: от документа уже открестились двое «эсеров»

Сегодня на заседании Московской городской думы произошел раскол среди депутатов оппозиционных фракций. Как передает корреспондент РИА «Новый День», двое народных избранников, входящих в самую малочисленную фракцию – «Справедливая Россия», сообщили, что в первый раз слышат о совместном заявлении оппозиции, которое с думской трибуны зачитала депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева, отмечавшая, что документ был одобрен фракциями коммунистов, «эсеров» и «Яблоко».

«Мы, депутаты Московской городской думы, заявляем о недопустимости использования системы электронного голосования, которая показала свою полную неэффективность и дискредитировала себя во время выборов 8 сентября 2019 года», – зачитала текст заявления Енгалычева. Депутат обратила внимание, что во время голосования происходили неоднократные сбои в системе, что могло быть использовано для фальсификаций. Как следовало из заявления оппозиции, система не была защищена от взлома, в Интернет просочились персональные данные избирателей, а эксперты-наблюдатели отмечают, что подсчет голосов при такой системе непрозрачен, контролировать его невозможно.

«Результаты данного голосования вызывают сомнения», – подчеркнула Енгалычева, выразив беспокойство по поводу возможного введения системы электронного голосования на других выборах в России до тех пор, пока недочеты не будут исправлены. Что касается результатов электронного голосования в Москве, то их следует отменить и расследовать опубликованные в СМИ факты фальсификаций.

Через несколько минут избранные от «Справедливой России» депутаты Магомед Яндиев и Александр Соловьев (которого во время выборов называли спойлером кандидата от несистемной оппозиции Александра Соловьева) заявили, что впервые слышат об этом документе и ничего такого не подписывали. Эти выступления вызвали улыбку у спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, который без возражений предоставил слово Енгалычевой. Коммунистка признала, что во фракции «эсеров» заявление подписал только возглавляющий ее Михаил Тимонов, зато представители КПРФ и «Яблоко» поставили подписи в полном составе. «Я оговорилась», – пояснила Енгалычева. «Что-то много сегодня оговорок», – прокомментировал Шапошников.

Ранее Мосгордума во втором чтении приняла проект бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 – при 35 голосах «за», 7 «против» и двух воздержавшихся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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