Несистемная оппозиция сменила тактику: в начале декабря мэрию Москвы ждет сюрприз

Московская оппозиция после новой серии запретов акций протеста сменила тактику. Теперь уведомления о митинге против реновации в мэрию будут подавать не двое-трое несистемных политиков, а сотни жителей столицы, решивших стать соорганизаторами мероприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о подготовке нового митинга протеста против реновации в «Фейсбуке» сообщила глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова. «Муниципальные депутаты уже три раза подавали уведомления о проведении общегородского митинга. Три раза подавали и три раза они отправляли нас с вами на окраины, – отметила депутат. – Сегодня мы предлагаем подписать коллективные уведомление на митинг. Пусть чиновники в мэрии увидят, что тысячи людей из разных районов Москвы хотят выйти на митинг против увеличения плотности и высотности застройки».

Как подчеркнула Русакова, «строительная мафия слилась в объятиях с городскими властями и начала новый этап разрушения города». Зеленые малоэтажные районы старой Москвы по проектам застройщиков должны превратиться в «каменные джунгли небоскрёбов» с многократным увеличением плотности застройки и отсутствием социальных объектов. «Людей насильно выселяют из своих домов в некачественные многоэтажки, публичные слушания проходят с боями и на них людей просто не слушают, а их мнение не учитывают. Людей задерживают за право сказать правду – Собянин в очередной раз обманул горожан, – заявила депутат. – И после всего этого нам ещё и не дают выразить своё отношение к разрушению нашего собственного города!»

Уведомление о проведении публичного мероприятия опубликовано на сайте Ассоциации независимых муниципальных депутатов, которая во время избирательной кампании в Мосгордуму летом этого года поддержала несистемную оппозицию. Целью акции, которая намечена на 15 декабря с 14 до 18 часов, станет выражение протеста против нарушения прав человека и разрушения Москвы в ходе программы реновации. Организаторы намерены использовать звукоусиливающую аппаратуру и поставить сцену. Площадка проведения митинга еще не определена – в уведомлении сказано, что это может быть «любое доступное место в границах Центрального округа города Москвы», где смогут собраться до 10 тысяч участников.

Подать уведомление в мэрию предполагается 4 декабря, до этого времени будет продолжаться сбор подписей желающих стать соорганизаторами мероприятия. На 11 часов 28 ноября в списке значится более 260 подписей – в частности, это муниципальные депутаты Юлия Галямина, Андрей Морев, Максим Гонгальский и другие.

Ранее стало известно, что Русакова обжаловала в суде отказ мэрии Москвы согласовать митинг против строительного беспредела на Болотной площади в Москве. Чиновники предложили горожанам митинговать не в центре города, а в спальном районе на улице Перерва.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.19

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