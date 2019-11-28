В Москве три тренера заработали 19 млн на незаконных уроках

В Москве фигурантами уголовного дела стали три «коуча», которые вели тренинги личностного роста. Теперь женщины находятся под подпиской о невыезде в ожидании предъявления обвинений.

Как сообщили в пресс-служба столичного главка Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по статье о незаконном предпринимательстве в составе организованной группы с извлечением особо крупного дохода. Следователи полагают, что еще в сентябре 2014 года три дамы без всякой лицензии на образовательную деятельность учредили тренинговый центр «Лайф Прожект». Они сами придумали учебную программу из трех ступеней тренингов, и разрекламировали ее в Интернете. По данным следствия, за свою работу они получили больше 19 млн рублей.

Незаконное обучение закончилось из-за сотрудников ГСУ СК России и полиции – три предпринимательницы были задержаны, у них дома прошли обыски. Изъяты были деньги «и предметы, имеющие значение для дела».

Обвинение планируется предъявить в ближайшее время, сейчас женщины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, сайт тренингов личностного роста «Life Project – Жизнь как успешный проект» до сих пор функционирует в Интернете. «У нас у всех есть специальное образование и за спиной много сотен проведенных тренингов, как открытых, так и корпоративных, бесчисленное количество коуч-сессий. Наша география – вся Россия и СНГ. Но мы не будем об этом, мы просто вам расскажем о себе, чтобы вы понимали, что попадаете в очень надежные женские руки», – говорится в сообщении на этом сайте.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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