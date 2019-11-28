Силовики вышли на ОПГ «Шараповские»: задержаны организаторы теракта в Махачкале

Московские силовики поймали четверых участников ОПГ «Шараповские», им уже предъявлены обвинения в убийствах и других особо тяжких преступлениях. При обысках у них нашли боеприпасы.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета, участники банды совершали преступления с 2007 по 2015 год.

Задержания четырех участников ОПГ провели сотрудники СКР совместно с ФСБ и полицией с августа по ноябрь в Дагестане, сейчас обвиняемые находятся под стражей. Как уточнили в Центре общественных связей спецслужбы, в банду в общей сложности входило более 250 человек, на их счету – серия жестоких убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищения людей, вымогательства, грабежи и разбои.

По данным ФСБ, в ОПГ входили члены адвокатской палаты Дагестана, сотрудники МВД и члены бандитского подполья. В частности, именно «Шараповские», по мнению следствия, подготовили и совершили в 1998 году теракт в Махачкале.

Взрыв прогремел в Махачкале на улице Пархоменко 4 сентября 1998 года. Боевики припарковали микроавтобус со взрывчаткой около дома мэра города Саида Амирова. Тогда погибло 18 человек, в том числе четверо детей, еще 91 получил ранения. Глава города не пострадал.

Во время обысков у подозреваемых силовики нашли схрон оружия с гранатами и другими боеприпасами. «Взрывоопасные предметы впоследствии обезврежены и уничтожены», – уточнили в СКР.

Сейчас следователи устанавливают остальных участников банды и их местонахождение.

Ранее один из бандитов уже получил срок за наемное убийство.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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