«Опять опоздали на работу!»: сразу на двух линиях МЦД произошли сбои

Сегодня утром обоих линиях Московских центральных диаметров (МЦД), которые были с проблемами запущены 21 ноября, снова произошли сбои в движении. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) объяснила задержки электричек подозрением на неисправность составов, однако москвичи не поверили этому и высмеяли перевозчика, а заодно и московские власти.

«Для проверки состава были увеличены интервалы на МЦД-1 и Белорусском направлении по направлению на Москву. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок. Сейчас движение оперативно вводится в график. Приносим свои извинения», – сообщила ЦППК в твиттере около 8 часов утра. Перед этим такое же сообщение было размещено об МЦД-2 и Рижском направлении.

Пассажиры в соцсетях тут же раскритиковали работу МЦД, припомнив перевозчику, что ранее задержки поездов по утрам объясняли тем, что пассажиры не дают поездам возможность двинуться со станции. «На Щербинке МЦД в сторону Москвы в 9:25 тупо не пришла без объяснения причин, – возмутился пользователь Isa. – Табло врут. Даже объявления по радио не было. Ждём следующую, спорим – придет или нет». «Пора букмекерам ставки принимать на приход утренней электрички!» – иронизируют москвичи.

«Почему после высадки пассажиров на Филях, следующие поезда не осуществляли посадку, или вовсе проследовали без остановки?» – поинтересовался у ЦППК Владимир С. «Сбой за сбоем!!! То [якобы] люди двери держали, поняли, что все смеются над этой причиной, придумали другую, – возмутился пользователь твиттера АЗОГ. – Теперь они каждый состав проверяют! А что делали до запуска #МЦД? Ни проверок, ни тестов – ничего, выходит?»

«Поезда МЦД опаздывают ежедневно, – оценила качество работы перевозчика Юлия Д. – Конкретно, сегодня 29.11. Поезд 7230/7229 Нахабино – Подольск с платформы Нахабино должен был уехать по расписанию в 7.02. Однако после 10 минут ожидания, машинист поезда объявил о том, что едет в депо. В итоге опять опоздала на работу».

Около 10 часов утра ЦППК сообщила, что сбои ликвидированы и поезда вошли в график.

Накануне ЦППК разместила фото из электричек МЦД, сообщив, что они сделаны в час пик, когда пассажиры возвращались домой с работы. В ответ пользователи назвали «кастрированными» поезда «Иволга», в составе которых всего шесть вагонов, и заявили о настоящей давке в таких электричках по утрам и вечерам.

После провала запуска МЦД 21 ноября, ЦППК объявила о бесплатном проезде для всех категорий пассажиров до 8 декабря. Расходы за него целиком лягут на частного перевозчика – ЦППК, пишет сегодня «Коммерсант» со ссылкой на вице-мэра Москвы, курирующего транспортную сферу, Максима Ликсутова. Расходы оцениваются примерно в 300 млн рублей. Мэрия заявила, что перевозчик плохо подготовил турникеты к обслуживанию карт «Тройка», что привело к сбоям в оплате. Однако эксперты уверены, что департамент транспорта Москвы должен разделить с ЦППК ответственность за провальный запуск МЦД.

В частности, претензии к МЦД касались укороченных составов, в которых из-за большого пассажиропотока возникает давка, несоответствия высоты платформ уровню дверей электрички, несоблюдение обещанных интервалов движения, и других недочетов. Источник «Коммерсанта» отметил, что ЦППК предлагала мэрии Москвы сразу закупать длинные «Иволги». Но чиновники не согласились. Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук, в частности, считает, что вина за часть сбоев лежит на департаменте транспорта – именно столичные чиновники координировали пиар-кампанию, но почему-то не сообщили о том, что сниженный тариф МЦД действует не только в брендированных коротких «Иволгах», но во всех электричках.

Что касается слишком высоких платформ, из-за которых пассажирам приходится наклоняться, чтобы выбраться из «Иволги», то эти работы принимало ОАО РЖД.

При этом глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров назвал МЦД одним из худших запусков крупных транспортных проектов последних лет, отметив, что власти Москвы отказались признавать свои ошибки и сделали ЦППК крайней.

АО «Центральная ППК», по данным системы «Контур.Фокус», принадлежит ООО «МПК» (49,3%), и ООО «Маршрутные системы» (25,3%). «МПК», в свою очередь, принадлежит кипрской Fredlake Holdings Ltd. По данным «Интерфакса», эту компанию связывают с долларовыми миллиардерами из списка Forbes Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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