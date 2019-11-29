Скандал в Мосгордуме: Навальный расколол фракцию КПРФ (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром в Московской городской думе (МГД) произошел скандал, поводом для которого стало появление политика Алексея Навального. Видеоролик, в котором его за руку в здание столичного парламента проводит депутат МГД от КПРФ Елена Шувалова, появилось в одном из пабликов в «Фейсбуке». Мероприятие, в котором они собирались участвовать, ранее было отменено по заявке главы думской фракции КПРФ Николая Зубрилина.

Видео в группе «Делишки дилетантов Собянина» опубликовал пользователь Эдуард Истомин. Пояснений в публикации нет, однако, судя по всему, оппозиционеры пришли на заседание «круглого стола», который ранее анонсировала Шувалова.

В начале недели депутат сообщала, что темой встречи станет «Конфискация без приговора. Изощрённость методов борьбы с неугодными» – речь должна была пойти об огромных штрафах, которые суды «выписывают» участникам акций протеста.

«Чтобы лишить людей с активной жизненной позицией, оппозиционеров возможности участвовать в выборах, против них возбуждают уголовные и административные дела, – отмечала Шувалова 25 ноября на своей странице в соцсетях. – Из-за повсеместного размещения видеокамер Москва превратилась в единое фискальное пространство. Общественность европейских стран такого не допускает. Нельзя не замечать двойных стандартов в работе правоохранительных органов. Когда меня – депутата Мосгордумы Елену Шувалову ударил по голове охранник ликсутовского Мосгортранса (статья 318 УК РФ), его вывели из-под ответственности, заявив, что я якобы сама наткнулась на его вытянутую руку с растопыренными пальцами, а демонстрантов без предупреждения хватают и осуждают на долгие сроки».

Шувалова также напомнила про историю с рестораном «Армения» на Тверской улице Москвы, который после летних протестов подал в суд на организаторов митингов, потребовав выплатить несколько сотен тысяч рублей в качестве упущенной выгоды. «Когда ресторан «Армения» досаждал всей округе громкой музыкой, пьянками, и я по просьбе жителей – куда только ни писала, ресторан «Армению» никто не хотел призвать к порядку и привлечь к ответственности, а москвичи этому ресторану, видите ли, помешали, и москвичам же присудили огромные штрафы», – отметила депутат.

По ее словам, приглашения на мероприятие в МГД были направлены в МВД, органы прокуратуры, следственных органов, председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой, а также мэру Москвы Сергею Собянину и его представителю в Мосгордуме Наталье Сергуниной. «Важно не довести общество до социального взрыва. Надеемся, они откликнутся и придут», – отметила Шувалова.

Однако накануне вечером глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин отозвал заявку Шуваловой. В письме на имя спикера думы, «единоросса» Алексея Шапошникова он просит отменить заявку о предоставлении зала заседаний для проведения круглого стола». Документ опубликован в соцсетях, он вызвал массу негативных комментариев пользователей, которые называют ситуацию «очень некрасивой».

Со своей стороны Шувалова заявила, что Зубрилин не поставил ее в известность о том, что отозвал заявку. «Мы боялись, что не пустят одну Любу Соболь, а не пустили всех, – сообщила она в «Фейсбуке». – Считаю, Николай Зубрилин от имени фракции КПРФ совершает неадекватные поступки». Депутат подчеркнула, что «круглый стол без объяснения причин был сорван Николаем Зубрилиным».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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