Ребенок на продажу: в Москве возбуждено уголовное дело против детоторговцев

В Москве возбуждено уголовное дело о продаже новорожденного ребенка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, под подозрением оказались трое человек.

По версии ведомства, не позднее августа 2019 года 22-летняя девушка, находясь в состоянии беременности, заключила с семейной парой устный договор о продаже своего будущего новорожденного ребенка. В дальнейшем, согласно достигнутой договоренности, после выписки из роддома передала новорожденного мальчика семейной паре.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.19

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