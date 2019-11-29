Все на потом: ради рейтинга Путина власти могут снизить пенсионный возраст и раздать накопленные резервы

Российская власть вместо планомерного решения внутренних проблем намерена осуществить аукцион невиданной щедрости – провести раздачу «социальных подарков», чтобы отвлечь людей от кризисной ситуации в экономике и политике в «эпоху большого транзита». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь накануне на пресс-конференции в Москве.

По словам экономиста Евгения Гонтмахера, после пенсионной реформы жители России поняли, что «перспектив – нет». «Пришло осознание, что все социальное находится на обочине интересов государства, и государство людьми занимается по остаточному принципу. До этого строили какие-то иллюзии, Путин говорил потерпеть год-второй, а после – все станет хорошо. Сейчас среди людей в основном преобладает стратегия выживания, 2/3 семей живет в состоянии, когда голода нет, но развития тоже. У людей настроение пасмурное, не паническое, в основном пессимистическое – ничего хорошего не ждут ближайшие 5-10 лет», – сказал эксперт.

В то же время, как считает Гонтмахер, рост социального недовольства не выльется политические действия. «Потому что для власти есть несколько феноменов, которые смягчают происходящее. Первое – сохраняется эффект накопленного за 2000-е годы «жирка», второе – российская традиция, которая передается от дедушек бабушек – «как-нибудь выкрутимся», и третье – чисто политическая вещь – у людей нет политического выбора, они считают: «А кто может нам что-то предложить? Последнее – очень нехороший феномен», – констатировал он.

Кроме этого, как полагает эксперт, немаловажную роль сыграет так называемая «кубышка», о которой все чаще говорят в медийном пространстве. «Власть накопила колоссальные резервы. Фонд национального благосостояния просто пухнет от денег. У нас пенсии рабочим пенсионерам не индексируют, что, кстати, противоречит всем принципам социального страхования, и Пенсионный фонд написал, что для того, чтобы это сделать на год нужно 380 млрд рублей. Я посмотрел, только за этот неполный год Фонд национального благосостояния прирос на 4 трлн рублей. Из него можно было 10 лет индексировать пенсии. Пока это не делается, но я ожидаю, что Путин, прежде всего Путин, конечно, ближе к транзиту пойдет на меры социального популизма», – отметил экономист.

По его мнению, деньги будут просто розданы. «В какой форме, пока неясно, может, пособия или выплаты, еще что-то. В крайнем случае, Путин скажет: «Я останавливаю повышение пенсионного возраста». Все будут аплодировать, снова 86% поддержки появится на поверхности», – считает эксперт.

Гонтмахер также отметил, что качественных реформ России ждать не приходится. «Произойдёт раздача социальных подарков без реформ, которые на самом деле назрели. Реформ не будет до транзита, потому что для власти реформы токсичны, их не умеют делать, боятся, что будут последствия, которые не смогут просчитать. Будет время социальных подарков, может быть, к выборам в Государственную думу. Что будет дальше за этим сказать невозможно, но я считаю, что стратегически мы проигрываем», – сказал он.

Политолог Виталий Камышев со своей стороны согласился, что ответы власти на внутренние вызовы будут «пиаровские, технологические». «Там есть умные люди, которые видят слабые места, но это не влечет за собой ничего. Ну что им теперь, масштабно перераспределять ресурсы? Да вы шутите – эта власть никогда не будет так поступать, хотя могла бы. По моему глубокому убеждению, в России постмодернистская диктатура, а это значит, что слова ничего не значат. Проблема в чем? Население не может оказывать никакого влияния на власть. Поэтому работают какие-то внешние эффекты», – подчеркнул он.

Директор Центра Восточноевропейских исследований Андрей Окара также считает, что у нынешней власти «большой ресурс самосохранения». «Они имеют на уровне экспертов советников тех, кто придумывают схемы по снятию сложных проблем. Система работает эффективно – намного эффективное, чем все то, что связано с реальной экономикой. Они материализуют резервы накануне 21-го года, когда начнется то, что называют «большим транзитом». Какой-то период времени мы будем заметно лучше жить, но недолго», – сказал эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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