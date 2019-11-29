Московские чиновники «шкурно заинтересованы поделить откаты»: Жириновский направил письмо мэру Собянину

Скандал со сносом киноцентра «Соловей» в Москве дошел до Госдумы. Во вторник, 3 декабря, на пленарном заседании нижней палаты парламента депутат от ЛДПР Борис Чернышов намерен потребовать от мэрии столицы прислушаться к мнению горожан и сохранить здание в Пресненском районе. Об этом сообщил сам парламентарий в ходе встречи за «круглым столом» в Госдуме.

Чернышов заявил, что намерен продемонстрировать две солидные стопки подписей в поддержку «Соловья» – его защитники успели собрать более 110 тысяч автографов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнюю встречу в Госдуму пришли депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин, который давно сражается за сохранение киноцентра, а также муниципальные депутаты, архитекторы, историки и обычные жители Москвы.

В своем выступлении Митрохин сообщил, что предложил московской мэрии два варианта, исключающих снос здания – выкуп «Соловья» в собственность Москвы, либо изменение Правил землепользования и застройки. Депутат пояснил, что сейчас участок под «Соловьем» можно использовать как объект культуры, так и в качестве любого коммерческого проекта. Если изменить вид разрешенного использования, стройка апартаментов, торгового или бизнес центра будет невозможна.

«Пока я получил ответ на первое предложение о выкупе, – сообщил Митрохин. – [Глава стройкомплекса Москвы Марат] Хуснулин написал, что правительство и выкупило бы, но к ним не обращается собственник с таким предложением. Странно, когда вы ходите на рынке, вы будете ждать, что вам продавец предложит что-то купить, а сами вы не можете подойти и спросить? При этом управляющий «Соловьем» официально сказал, что собственник готов рассматривать вопрос о продаже, но к нему не обращается правительство Москвы. Какой-то странный разговор получается».

Говоря о письме, которое собственник здания Вадим Меркин направил главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, депутат отметил планы по увеличению площади кинозалов в новом здании с полутора до трех с половиной тысяч квадратных метров. «Но он там не пишет, а мы уже видели в СМИ, что кинозалов остается всего пять, – подчеркнул Митрохин. – Это будут гигантские кинозалы? Сейчас там 24 кинозала. Значит, выбор резко сократится, и сократится приток зрителей. И он мне предлагает возглавить наблюдательный совет, который будет наблюдать за репертуаром. Это цензура, что ли? Мне кажется, у нас уже есть такие органы, например, есть господин Мединский. Он такое любит».

Участников встречи в Госдуме изумил основной аргумент в пользу сноса существующего здания, указанный собственником в этом письме. Учитывая, что Меркин эксплуатирует здание уже много лет, а разговор о небезопасном пребывании людей в нем поднимается собственником в первый раз, москвичи сделали вывод: Меркин скрывал от посетителей этот факт. «Он что, рисковал жизнью людей, что ли? – поинтересовался Митрохин. – Если мы будем демонстрировать массовый протест, я думаю, что у нас есть шансы спасти «Соловей».

Вместе с тем столичный депутат отметил, что собственник «Соловья» готов продать здание за 6 млрд рублей.«Для справки – резервный фонд правительства Москвы составит 60 млрд рублей. Это всего 10% от резервного фонда, – уточнил Митрохин. – На что эти деньги были потрачены в прошлом году, никто не знает. Будет хорошим результатом этого «круглого стола», если фракция ЛДПР вынесет в Госдуму и предложит проголосовать по поводу обращения к мэру Москвы».

«Мне кажется, большая часть депутатов Госдумы просто не проголосует», – возразил ему Чернышов.

Известный архитектор, член популярного клуба знатоков «Что? Где? Когда?» Никита Шангин выразился жестче. Он назвал вопиющим лицемерием письмо владельца «Соловья» Венедиктову и подчеркнул, что проблемы с безопасностью здания – если они существуют – надо было начинать решать давно. «Есть такая вещь, как реконструкция, которая может это все решить. Эти вопросы поднимались владельцем? Нет! Так зачем ты сейчас об этом говоришь, лицемер?» – возмущенно заявил он.

В то же время проект многоэтажного бизнес-центра с апартаментами и торговыми залами Шангин назвал вопиющей архитектурной пошлятиной, которая «является плевком в наш город». «За такое в архитектурном институте ставят «двойки». Он недопустим по физическим габаритам для центра города. Это абсолютно бездарная, безграмотная вещь. Очевидно, что исключительно жадность является движущим фактором всей этой преступной авантюры, жадность и больше ничего», – подчеркнул он.

«Чиновники в правительстве Москвы, которые продавливают этот объект, шкурно заинтересованы поделить откаты, – полагает архитектор. – Мы должны прямо в глаза тыкать Собянину и его «шобле», что мы видим их насквозь. И что потеря «Соловья» будет потерей для Собянина лично в электоральном плане».

Как заявил Шангин, решать надо не точечные проблемы с защитой от сноса «Соловья» или дома Черникова, а проблемы глобальной урбанистики. В частности, по его словам, надо прекратить бесконтрольное разрастание Москвы и выразить недоверие главному архитектору, «который за это ратует». Как считает Шангин, должен быть введен категорический запрет на снос любых капитальных зданий в историческом центре Москвы, разрешив там только реставрацию и «гомеопатическую реконструкцию». На этой территории надо на 10 лет запретить любое строительство на этой территории – за исключением детсадов, школ и поликлиник, сказал он.

Между тем, по словам одного из жителей Пресни, у застройщика «Соловья» уже есть ордер ОАТИ, порубочный билет на снос 38 деревьев и около 300 кустарников, разрешение на установку забора сроком на два года. «Нам надо максимально быстро реагировать», – заявил он.

Представители ЛДПР пообещали москвичам сегодня же направить мэру Москвы Сергею Собянину письмо в защиту «Соловья», подписанное лидером партии Владимиром Жириновским. В документе, который зачитал депутат Чернышов, политик просит градоначальника обратить внимание на позицию жителей Пресни, собравших 110 тысяч подписей в защиту киноцентра, и найти способ сохранить «Соловей».

Кроме того, москвичи предложили направить письмо не только мэру столицы, но и президенту РФ Владимиру Путину. «Сколько можно Собянину жаловаться на Собянина? Было предложение уже в федеральную собственность выкупать», – подчеркнула одна из активисток Пресни. Идея была поддержана единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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