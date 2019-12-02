«Техник нагло врет…» в сбое МЦД-2 обвинили пассажиров

Сегодня утром вновь произошел сбой на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2). Об этом в сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). Недовольные пассажиры в соцсетях резко критикуют работу разрекламированного мэрией Москвы проекта МЦД.

«Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами по техническим причинам в направлении Москвы со стороны Нахабино. Приносим извинения за доставленные неудобства», – сообщила ЦППК в твиттере около 6 утра. Примерно через час компания отчиталась о восстановлении движения: «Скоплений пассажиров нет. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Опаздывающие на работу пассажиры тут же опровергли заявление ЦППК. «Не восстановлен, электрички идут с опозданием и отменами (участок Нахабино – Тушино)», – сообщил пользователь @radio_more. «Пенягино, 7-30 до 7-50 в поезд не зайти, некуда, все забито. До Тушино две остановки по 5 минут между станциями. Так что все, как вы пишете, только наоборот», – подтвердил @sergeway.

«Это называется нет скопления людей? И электрички либо мимо проезжают, либо битком, так что есть потенциал, чтобы ещё электричка накрылась, и не одна. Сделайте лучше нормальное расписание!!!», – потребовал пользователь Grifon и опубликовал фотографию с толпой народа на перроне.

Около 8 утра ЦППК подтвердила наличие проблем на МЦД-2, но обвинила в них самих пассажиров. «Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Подольска из-за удержания дверей пассажирами. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим не препятствовать закрытию дверей», – говорится в сообщении.

Это вызвало новый взрыв негодования москвичей и жителей Подмосковья, которые пытались вовремя добраться на работу утром в понедельник. «Что вы врете бесконечно, 20 минут двери держат? Возвращайте деньги за экспрессы!» – потребовал Kot. «МЦДец полный. Опять на работу из-за вас опоздал. Когда справки начнёте выдавать опоздавшим по вашей причине?!» – возмутился Антон М.

«Какие двери, вы же сами писали, что со стороны Нахабино задержки были в районе 6 часов утра, – напомнил Андрей L. – Вы же ничего не смогли сделать, чтобы исправить то, что было неизбежно через час-полтора со стороны Подольска. Я надеюсь, вам самим понятны настоящие причины задержек».

«Отменили поезд когда уже приехали в Нахабино, полная электричка высадилась и была вынуждена идти через мост на другую платформу, вся платформа завалена плиткой и не установленными опорами, это как минимум опасно», – отметила Kris Nem.

Один из пользователей твиттера под сообщением ЦППК опубликовал скриншот переписки с пассажиром электрички, у которой заклинило дверь. «Техник с завода сам не знает, как починить, звонит какому-то условному Петровичу, чтобы он ему подсказал, – говорится в публикации. – Причем нагло врет, что двери заклинило из-за пассажиров, которые запихивались в вагон и не дали дверям закрыться. Хотя я сижу в этом вагоне и видел, как на Павшино этим дверям никто не мешал и они сами заклинились».

Стоит отметить, что это далеко не первый сбой, который происходит на торжественно открытых 21 ноября в Москве МЦД-1 и МДЦ-2. В пятницу утро началось с задержек в движении сразу на обоих линиях, а сам запуск Московских центральных диаметров обернулся громким скандалом. В итоге проезд по линиям сделан бесплатным до 8 декабря.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.12.19

Россия и Турция приготовили рождественский подарок Сербии. / В Гидрометцентре предупредили о сюрпризах погоды в декабре. / Работодателям грозят миллионными штрафами за задержку зарплат. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»