В Москве задержан мужчина, зарубивший топором пенсионерку

Столичные следователи задержали москвича по подозрению в жестоком убийстве матери друга. Как сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета, труп пенсионерки преступник спрятал у нее же на даче, а принадлежавшие ей квартиры – продал.

Как выяснили следователи, что еще в июне этого года 69-летняя женщина уехала из своей квартиры на улице Малыгина в Москве, и с тех пор соседи, с которыми она дружила, ничего о ней не знали. При этом квартиры пенсионерки были проданы неизвестным лицам.

В ходе расследования было установлено, что женщина уехала на дачу в сопровождении друга ее погибшего сына. Мужчина проживал вместе с москвичкой и помогал ей по хозяйству. «В один из дней во время выполнения работ по участку, мужчине не понравился тон пенсионерки, которая высказала ему свои претензии, и он нанес ей не менее четырех ударов топором в область шеи», – говорится в сообщении СКР.

После убийства мужчина спрятал тело под крыльцом дачного дома и поехал в Москву, где знакомые помогли ему сфальсифицировать документы, чтобы продать принадлежащие пенсионерке квартиры.

В итоге задержаны все фигуранты этой истории. Для них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.12.19

Запад напуган: концерн «Алмаз-Антей» Яна Новикова совершил новый прорыв. / Зима: Москве прогнозируют снег и метели. / «Давайте включать заднюю!» Госдуме предложили отменить транспортный налог, правительство и «ЕР» оказались против. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»