Россия на пороге смуты: авторитет Путина «растащили по кускам»

Россия находится в предреволюционном состоянии и перед угрозой большой смуты. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. Он обратил внимание, что в истории страны смутам как раз предшествовал период транзита власти, а сегодня ситуацию усугубляет тяжелое экономическое положение и кризис политической системы.

«Если вы возьмете всю историю России, чаще всего мы натыкались на порог, который называется преемственностью власти. Без достойной преемственности власти невозможно иметь хорошее будущее. Эта задача всегда у нас была очень сложной. Этими просторами можно руководить только светлой головой, могучей волей и крепкой рукой. Пьяницы и болтуны не в состоянии справиться – мы этим сталкивались и в советское время», – сказал Зюганов.

По его словам, сейчас главный вопрос для нынешнего президента РФ Владимира Путина заключается в том, сумеет ли он это грамотно реализовать этот переход, и эта задача осложняется тем, что команда Путина «растащила его авторитет по кускам».

«Была гайдаровская реформа, суть ее – обворовать у граждан последнее. Была приватизация Чубайса, которая уничтожила все предприятия – большей аферы человечество не знало. Вслед за этим была пенсионная реформа, которая обвалила доверие к Путину в два раза. Если он даст разгуляться информационной проказе – это означает, что он поссорится со всем левым флангом», – заявил лидер КПРФ, обратив внимание на беспрецедентное информационное давление на оппозицию.

Зюганов подчеркнул, что это происходит на фоне «пробуксовки» всех качественных показателей работы нынешнего правительства и партии власти. «Стратегия 2020», с которой выступила «Единая Россия», – провальная. Ничего из того, что было заложено, не выполнено. 93% из 100% недовольны политическим курсом – это означает предреволюционную ситуацию. Или вы меняете курс, меняете свое правительство или ситуация будет только накаляться. Способен ли это решить финансовый блок – Силуанов, Орешкин? Нет. Они не понимают, не хотят решать», – считает политик.

Как заявил Зюганов, Кремль сидит на «на море денег», – профицит в стране достиг 8 трлн рублей. «Вы огромные ресурсы не используете, проводите абсолютно идиотскую социальную политику. Почему буксуют все показатели? Почему олигархи богатеют, а народ нищает? Почему из страны бегут талантливые люди? Почему средний и малый бизнес не может развиваться, почему огромные ресурсы, которые вы имеете не вкладываете в производство? Если партия не справляется, и вы не хотите на весь мир об этом сказать, скажите хотя бы себе на закрытом заседании: «Ребята, мы проваливаем все обещания и становимся политическими банкротами. Нам надо что-то делать», – сказал главный коммунист страны.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков со своей стороны отметил, что пока власть не демонстрирует волю на качественные изменения в политической системе. «То, что они подразумевают под «транзитом» – передача власти вне демократических механизмов. Мы считаем, что транзит власти, который обеспечивается манипуляциями, при помощи информационных войн и подтасовок – самая главная провокация против стабильности, который они гордятся. Не будут граждане вечно с этим мириться», – заявил Новиков.

Москва, Мария Вяткина

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