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Среда, 4 декабря 2019, 15:27 мск

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«Мусорная» реформа терпит крах: шесть регоператоров в России готовятся к банкротству

Шести региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в ближайшее время грозит банкротство. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров, выступая сегодня на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования о реализации нацпроекта «Экология».

«Непросто идет переход на новую систему обращения с отходами, – констатировал сенатор. – Среди наиболее острых вопросов и несбалансированные тарифы накопления отходов, низкая собираемость платежей, отсутствие должного диалога между органами исполнительной власти субъектов федерации и региональными операторами, проблемы в организации их деятельности».

Федоров подчеркнул, что россияне жалуются на высокие «мусорные» платежи при снижении качества услуги по вывозу ТКО, на путаницу в квитанциях, на фоне чего появляются новые общественные движения против строительства объектов обращения с отходами или планов по размещению мусора из других регионов.

«По вине региональных операторов в ряде субъектов федерации возникла угроза остановки вывоза мусора. Шесть операторов в ближайшее время могут стать банкротами», – сообщил Федоров.

В целом, по его словам, за первое полугодие исполнение нацпроекта «Экология» не достигло даже 12% – при том, что средний уровень всех нацпроектов составил 32%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Мусорная реформа

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