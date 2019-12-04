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Среда, 4 декабря 2019, 15:27 мск

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«Мусорные» инвестпроекты: тарифы на вывоз отходов рискуют вырасти еще на 100%

«Мусорная» реформа, инициированная правительством РФ, может спровоцировать серьезный рост тарифов на вывоз отходов в нескольких регионах. В частности, как заявил заместитель главы Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин, в одном из субъектов рост может составить 100%.

Выступая на заседании Совета по вопросам природопользования в верхней палате российского парламента, Макрушин обратил внимание, что строительство инфраструктуры, которая необходима для достижения целевых показателей нацпроекта «Экология», предполагает достаточно большие расходы. «Надо финансировать их либо за счет бюджетных субсидий, либо за счет повышения тарифов. Я приведу пример – один из концессионеров, иностранная компания, которая работает в России, в соответствии с территориальной схемой должна построить несколько объектов общей стоимостью два млрд рублей. Схема хорошая, объекты нужные. Но строительство приведет к росту тарифов в два раза», – сказал замглавы РЭО.

Вместе с тем Макрушин отметил, что инвестор готов сократить объем инвестиций и сделать минимально необходимые вложения в 600 млн рублей, но и это даст рост тарифа как минимум на 20%. «Это тоже достаточно проблемная история, учитывая существующие ограничения для роста тарифов, – подчеркнул он. – В этом плане нам надо внимательно посмотреть на то, какие расходы дополнительно потребуются для достижения целей национального проекта, и предусмотреть дополнительные инвестиции».

При этом замглавы РЭО отметил, что общей проблемой для всех территориальных схем по обращению с отходами в регионах является риск недостижения показателей нацпроекта. «Мы не выходим на показатели федерального проекта, – уточнил он. – Субъектам надо доводить какие-то другие целевые показатели, более амбициозные – для того, чтобы мы достигли в совокупности цели, которые установил нам президент России».

На данный момент, по его словам, 18 регионов не полностью перешли на новую систему обращения с отходами. «Мы видим риски, что восемь регионов до конца года не смогут перейти на новую систему, – отметил Макрушин. – Это Владимирская, Курганская, Ульяновская, Саратовская, Еврейская автономная область, Камчатский край и Хабаровский край».

В то же время замглавы РЭО сообщил, что собираемость платежей в целом по стране составляет чуть больше 70%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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