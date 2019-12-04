В Зеленограде дерево насмерть придавило женщину: возбуждено уголовное дело

В Зеленограде погибла женщина во время работ по спилу деревьев. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня днем на территории лесопарка в Зеленограде, где погибшая следила за безопасностью проведения работ. На нее упало спиленное дерево, от полученных травм она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ («Нарушение требования охраны труда»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.19

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