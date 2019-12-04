Росатом построит три новых комплекса по работе с самыми опасными отходами

В начале 2020 года Росатом выберет три площадки для строительства производственно-технических комплексов для работы с отходами 1 и 2 класса опасности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации Андрей Лебедев, выступая сегодня на заседании Совета по природопользованию в верхней палате российского парламента.

«Площадки будут определены в следующем году, в первом полугодии. Это связано с тем, что мы действительно должны сейчас определить их наилучшее географическое положение, исходя из оптимальной логистики», – уточнил он.

По его словам, еще четыре комплекса появятся в Кировской, Курганской, Саратовской областях и Удмуртии – они будут построены на базе существующих объектов по уничтожению химического оружия.

Лебедев пояснил, что в целом рамках федерального проекта по созданию инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности, в России должно быть создано семь крупных федеральных комплексов.

В этом году Росатом, наделенный полномочиями единого оператора по обращению с опасными отходами, приступил к разработке соответствующей федеральной схемы и государственной информационной системы. Утвердить схему планируется в 2020 году, тарифы оператора – в 2021 году.

«К концу 2023 года мы должны ввести в эксплуатацию перепрофилированные объекты уничтожения химического оружия, и через год, к концу 2024 года, ввести три новые площадки», – сообщил Лебедев. По его словам, в четырех регионах, где на комплексах уже начались изыскательские работы, при местных Заксобраниях сформированы рабочие группы для максимальной открытости этой работы.

Лебедев не стал называть территории, которые рассматриваются в качестве потенциальных площадок для строительства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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