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Среда, 4 декабря 2019, 19:37 мск

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Громкое дело топ-менеджера РКК «Энергия» передано в суд

Дело бывшего топ-менеджера ПАО РКК «Энергия» Алексея Белобородова передано в суд. Экс-руководителя обвиняют в коммерческом подкупе и подготовке к такому же преступлению, в деле фигурирует сумма в 31 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета, речь идет о событиях прошлого года. По версии ведомства, в апреле 2018 года Белобородов взял деньги у компании-подрядчика РКК «Энергия» за беспрекословное подписание актов приемки выполненных работ и общее покровительство.

Договор с некоей организацией у «Энергии» был подписан на сумму в 300 млн рублей. Свои услуги, как считают следователи, Белобородов оценил в 10% от суммы контракта. Чтобы реализовать план, замдиректора привлек к «работе» своих подчиненных – бывшего главного специалиста по противодействию коррупции и начальника службы внутренних расследований 17С ПАО «РКК «Энергия». Впоследствии оба заключили досудебное соглашение со следствием, приговоры им уже оглашены. Илья Шендерев и Олег Пыльнев получили по три года условно.

Требование о передаче 10% от суммы контракта представителю подрядчика передал главный специалист по противодействию коррупции. Сумма составляла более 31 млн рублей.

Первый транш в сумме 965 тыс рублей сотрудники РКК «Энергия» получили 25 июля 2018 года. Деньги они отдали Белобородову, а тот, в свою очередь, поделил их на троих: себе оставил 600 тысяч, а двум подельникам вручил 365 тысяч. Оставшуюся сумму они так и не увидели, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

По информации «Коммерсанта», оба посредника ранее работали в силовых структурах, а Белобородов до прихода в «Энергию» трудился в ФСБ и вышел в отставку в ранге полковника. Задержание стало возможным после того, как глава фирмы-подрядчика обратился в ФСБ, рассказав, что за допуск к конкурсу и покровительство от него потребовали денег.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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