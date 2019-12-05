Тенденция к ухудшению: Счетная палата уличила Росимущество в мухлеже с недвижимостью

Счетная палата поймала Росимущество на манипуляциях с федеральными государственными унитарными предприятиями (ФГУП), которые привели к убыткам в их работе. Ситуация имеет тенденцию к ухудшению, отметили в ведомстве.

В Счетной палата обратили внимание, что Росимущество управляет 11 подведомственными ФГУП и 104 – без ведомственной принадлежности, из которых действуют только 29. Эти предприятия в прошлом году получили совокупный убыток в 813 млн рублей. При этом, как подчеркнул на коллегии Счетной палаты аудитор Андрей Батуркин, за этими ФГУП закреплено 3 165 объектов недвижимости суммарной площадью порядка 3,3 млн кв метров. «Управление закрепленным за ФГУП имуществом осуществляется, на наш взгляд, недостаточно эффективно», – сказал он.

Самые значительные убытки понесли ФГУП «ДИД» и ФГУП «ФТ-Центр». Проверка показала, что допускаются многочисленные нарушения в обороте имущества. К примеру, земельные участки используют без оформления договоров аренды – это значит, что плата за них в федеральный бюджет не поступает.

В ФГУП «ФТ-Центр» из списка имущества исчезло семь объектов имущества в Москве. Оказалось, что пять из них незаконно сменили владельца, а еще два почему-то были снесены без согласия Росимущества.

Кроме того, Счетная палата обнаружила, что показатели сокращения количества ФГУП в России достигаются сомнительными методами. «На практике сокращение количества ФГУП достигается не только в результате приватизации, – заявил Батуркин. – Так, 2 подведомственных Росимуществу ФГУП и 121 без ведомственной принадлежности были исключены из реестра юридических лиц в результате прекращения деятельности и процедур банкротства. Росимуществом практикуются также процедуры реорганизации ФГУП путем их преобразования в бюджетные учреждения и присоединения к другим предприятиям».

В то же время, как выяснили аудиторы, несколько раз Росимущество включало в планы приватизации убыточные предприятия или с проблемным имущественным комплексом – что делает невозможным их преобразование в АО. В контрольно-надзорном ведомстве заявили, что это дискредитирует саму идею приватизации.

Заместитель главы Росимущества Илья Петров признал нарушения и пообещал, что Агентство постарается исправить ситуацию.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», и.о. гендиректора ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» («ДИД») с ноября прошлого года является Алексей Милькаманович. Ранее он выступал ликвидатором двух государственных предприятий: ГП «Амок» и ГНПП «Внедрение». В сентябре этого года Росреестр поймал «ДИД» на незаконном использовании чужой земли в Архангельске, на котором уже появилось недостроенное здание механо-заготовительного корпуса.

ФГУП «ФТ-Центр», согласно «Контур-Фокус», сейчас находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц, предприятие возглавляет Виталий Мирошкин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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