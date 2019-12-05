«Он не сопротивлялся, что за показуха?» В Москве задержан экс-фигурант «дела о массовых беспорядках»

В Москве задержан Даниил Конон, который ранее являлся фигурантом уголовного дела о летних протестах в столице. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув, что и так направлялся в ОВД по повестке.

«Везут в Тверской. Зачем было меня караулить у метро и винтить, если я ехал туда же по повестке?» – отметил Кокон. По его словам, в разговоре задержавшие его упомянули ЦПЭ: «Мол, я в разработке... Сейчас-то зачем!»

В Telegram-канале Даниил Конон-INFO сообщается, что автозак ждал молодого человека около входа в метро. Задерживали студента МГТУ им. Баумана пять сотрудников силовых структур. «Все прикрывают лица, запихивают его, как неЧеловека, да он же не сопротивляется, что за маразм, что за показуха?» – пишет Анна Александровна. Когда двери автозака наконец закрылись, на асфальт упала шапка-ушанка одного из участников задержания. «Поднимаю ее, думаю, если постучать по окну автозака, будет ли это причинения морального или физического вреда автотранспорту сотрудников правоохранительных органов? – рассказывает она. – Поэтому просто стою и машу ей приветственно перед тонированными стеклами, двери открываются, протягивается рука, забирает шапку, двери закрываются».

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Григория Червонного, в отношении Конона был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.2 КоАП (действия, повлекшие создание помех для объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, связи, движения пешеходов или транспортных средств либо превышение норм предельной заполняемости территории).

Уголовное дело о массовых беспорядках в Москве возбудил Следственный комитет по итогам акций за свободные выборы, которые проходили в столице с середины июля. Следователи решили, что Конон был координатором массовых беспорядков. В начале сентября его уголовное дело было закрыто, а сам молодой человек освобожден из СИЗО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.19

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