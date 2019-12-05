«Так нельзя – плевать на москвичей…» Жириновский выступил с обвинениями в адрес столичной мэрии

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил власти Москвы игнорировании мнения десятков тысяч жителей столицы, которые высказались за сохранение киноцентра «Соловей». Как передает корреспондент РИА «Новый День», на «парламентской десятиминутке» политик поинтересовался, почему молчат депутаты, избранные москвичами, а в поддержку культурного центра выступает только ЛДПР.

«Кинотеатр «Соловей» – пока мы здесь сидим, его сносят, – заявил Жириновский. – С какой стати в центре Москвы, когда москвичи говорят: «Оставьте нам этот культурный центр» – бульдозеры работают? Где же позиция москвичей? Где активная позиция депутатов от Москвы, их в этом зале 15 человек сидит? У ЛДПР – ни одного, но мы постоянно поднимаем этот вопрос».

«Я понимаю – хозяин, а зачем вы передали в руки хозяина? С какой стати вы культурный объект отдали частным лицам? – задал вопрос Жириновский столичным властям. – Не надо было отдавать, был бы государственный кинотеатр. Так тоже нельзя – плевать на москвичей, а вот он будет решать судьбу кинотеатра и культурного центра».

Как сообщал «Новый День», москвичи собрали более 100 тысяч подписей в поддержку «Соловья» и заявили, что передадут их президенту РФ Владимиру Путину. Между тем, накануне начались работы по сносу – на месте киноцентра планируется построить 21-этажную гостиницу с кинозалами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.19

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