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Пятница, 6 декабря 2019, 11:07 мск

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ДТП в Зеленограде: водитель сбил на пешеходном переходе бабушку и двух внучек

В Зеленограде автомобилист сбил на пешеходном переходе пожилую женщину с двумя внучками, одна из девочек скончалась на месте. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло минувшим вечером на дороге около 16 и 20 микрорайонов Зеленограда. Водитель авто совершил наезд на пешеходном переходе на женщину с внучками 2014 и 2017 годов рождения.

Девочка 2014 года рождения от полученных травм погибла на месте, бабушка и младшая девочка доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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