Брал «Мерседесами»: экс-глава Щелковского района заподозрен в крупном взяточничестве

Экс-главе подмосковного Щелковского района предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По версии ведомства, в 2017 подозреваемый, который в тот момент занимал должность главы района, получил от своей подчиненной взятку в виде имущественных прав на иномарку, стоимостью более 6 млн рублей. Половина суммы и страховые премии в размере 241 тысяча рублей женщина отдала за общее покровительство.

По нескольким адресам проживания обвиняемого проведены обыски, идет проверка обвиняемого на причастность к совершению иных коррупционных преступлений. Сегодня по ходатайству следствия судом будет решён вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Судя по сообщениям СМИ, речь идет об Алексее Валове, который занимал пост главы района с 2014 году, а весной 2019 года был назначен заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ноябре он уволился с этого поста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.19

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