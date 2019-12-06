Экономика России в зоне риска: вероятность негативного сценария возросла

Российская экономика находится в зоне риска, признаков роста внутреннего спроса по-прежнему нет. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли эксперты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о Государстве и Бизнесе». По их оценке, в регионах в целом не наблюдается ни бурного роста экономической активности, ни ее фронтального спада.

Сводный опережающий индекс (СОИ) в октябре составил -2,2%, вновь уйдя в отрицательную область. Аналитики объясняют это прежними причинами: падением нефтяных цен и сокращением внутренних заказов на производство продукции, за которым стоит слабость внутреннего спроса. Октябрь стал уже третьим месяцем, на протяжении которых отмечается накопление запасов готовой продукции, и этот факт, по мнению экспертов, усугубляет вероятность негативного сценария. Вырос в октябре только фондовый индекс – очевидно, это произошло за счет снижения уровня процентных ставок.

При этом цены не нефть за год (с октября 2018) упали на 26,2%, и обещают дальнейшее снижение из-за замедления роста мировой экономики. «Вклад реального эффективного курса в динамику СОИ в октябре также был отрицательным, что стало закономерным результатом некоторого укрепления рубля», – говорится в докладе.

При этом индекс РТС на конец октября оказался на 26,4% выше, чем в октябре 2018 года – эксперты объясняют это не только падением фондового рынка в прошлом году из-за антироссийских санкций, но и снижением ставок на долговом рынке.

«В целом, несмотря на некоторые позитивные сигналы (снижение ставок, рост акций), экономика России все еще остается в зоне риска, поскольку признаков стабильного роста внутреннего спроса пока не наблюдается», – считают аналитики.

Как отмечается в докладе, позитивным сигналом для экономики стал рост сводного индекса региональной экономической активности (РЭА) с 47,6 до 55,9% в сентябре. Однако это не дает повода говорить о радикальном улучшении ситуации, хотя может свидетельствовать о том, что ухудшение приостановилось. Основной рост индекса дали три из пяти важнейших секторов экономики в семи из восьми федеральных округов. Так, в розничной торговле индекс РЭА в сентябре составил 70,7%, в промышленности 64,6%, в оптовой торговле 51,2%.

Самым проблемным стал сектор платных услуг (индекс РЭА 43,9%) – это говорит о том, что в большинстве регионов ситуация в этой сфере продолжает ухудшаться. Не очень хорошо дела обстоят в строительстве (48,8%).

Что касается РЭА по федеральным округам, то хуже всего, как выяснилось, ситуация в УрФО, где индекс составил всего 40,0% – при том, что в остальных округах он варьируется от 52,7% (Дальневосточный федеральный округ) до 61,4% (Приволжский федеральный округ). При этом в 52 регионах из 82 индекс РЭА в сентябре превысил 50%, что дает основания говорить о возобновлении экономической активности.

«В целом, в сентябре общая ситуация по России – в ее региональном аспекте – явно улучшилась, пока, правда, совершенно неясно, надолго ли. Риск продолжения стагнации пока остается актуальным: ни бурного роста экономической активности, ни ее фронтального спада в огромном большинстве субъектов федерации не наблюдается», – заключили эксперты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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