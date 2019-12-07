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Суббота, 7 декабря 2019, 12:09 мск

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Страшная авария в Москве: пьяный автомобилист раздавил трех пешеходов на станции МЦК

Фото: МЧС России

Сегодня утром в Москве произошла крупная авария, в результате которой три человека погибли и еще один получил травмы. Как сообщила пресс-служба столичного управления автоинспекции, после освидетельствования оказалось, что водитель, совершивший ДТП, был пьян.

ЧП произошло около 6.30 утра в районе дома №31 в Локомотивном проезде. Водитель автомобиля «Мазда» выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов. В результате трое человек погибли на месте. Пассажир иномарки с травмами доставлен в медучреждение.

Телеканал «РЕН ТВ» опубликовал видео момента аварии, из которых следует, что автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). На кадрах видно, как машина на большой скорости въехала в вестибюль и сбила пешеходов.

В автоинспекции уточнили, что сотрудниками ДПС была проведена процедура освидетельствования водителя. «Установлено, что водитель в момент происшествия находился в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении пресс-службы столичной ГИБДД.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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