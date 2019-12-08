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Воскресенье, 8 декабря 2019, 13:20 мск

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МЦД готовится вернуть платный проезд

Фото: twitter.com/centralppk

Сегодня на станциях Московских центральных диаметров (МЦД), проезд по которым в понедельник, 9 декабря, вновь станет платным, начинали закрывать турникеты. Как сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), для прохода необходимо использовать социальную карту москвича, «Тройку» или «Тройку-Стрелку», но списаний средств в течение дня не будет.

Как сообщал «Новый День», движение по МЦД с проблемами было открыто 21 ноября по двум маршрутам – «Одинцово – Лобня» и «Нахабино-Подольск». В результате многочисленных сбоев системы с 25 ноября по 8 декабря было принято решение организовать бесплатный проезд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.12.19

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