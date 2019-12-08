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Воскресенье, 8 декабря 2019, 15:26 мск

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Крупный пожар в Подмосковье: сгорела гостиница

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Сегодня утром в подмосковном Одинцове произошел крупный пожар, в результате которого сгорела гостиница. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило в 07:10 из поселка Ромашково, где на Советской улице загорелось деревянное здание гостиницы. К месту инцидента были направлены 23 единицы техники и 67 спасателей.

В 09:50 пожар был локализован на площади 1050 кв.м. В 11:14 было ликвидировано открытое горение.

Как уточнили в МЧС, по предварительным данным – пострадавших нет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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