Жириновский назвал самое страшное преступление в истории России

Восьмого декабря 1991 года было совершено самое страшное преступление в истории России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Кучка граждан, не имеющих никаких полномочий – Ельцин, Кравчук и Шушкевич – заявили о ликвидации СССР. Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну», – подчеркнул политик в комментарии в своем телеграмм-канале.

Как считает Жириновский, «Беловежье – это продолжение большевистской линии, начатой в октябре 1917 года». «Тогда тоже всего два человека Ленин и Троцкий организуют вооружённое восстание и незаконно захватывают власть. В декабре 1991 года и тоже ночью уже другая группа товарищей, но той же политической ориентации, снова захватывает власть, и это снова приводит к насилию, огромному числу жертв и разрушений. Все пять русских революций – 1905 года, февральской и октябрьской 1917 года, 1991 и 1993 годов – приводили только к разрушениям. Всё это было мошенничеством, действиями радикалов-экстремистов левой ориентации», – заявил лидер ЛДПР.

«Сегодня мы должны добиться, чтобы все их останки были убраны с Красной площади, чтобы мы вернулись к историческим названиям улиц и городов. Пока труп Ленина лежит на Красной площади, порядка в нашей стране не будет. Должно вырасти новое поколение граждан, которые бы с отвращением говорили о большевиках и их деяниях», – заключил Жириновский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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