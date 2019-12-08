российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 8 декабря 2019, 15:26 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Жириновский назвал самое страшное преступление в истории России

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Восьмого декабря 1991 года было совершено самое страшное преступление в истории России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Кучка граждан, не имеющих никаких полномочий – Ельцин, Кравчук и Шушкевич – заявили о ликвидации СССР. Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну», – подчеркнул политик в комментарии в своем телеграмм-канале.

Как считает Жириновский, «Беловежье – это продолжение большевистской линии, начатой в октябре 1917 года». «Тогда тоже всего два человека Ленин и Троцкий организуют вооружённое восстание и незаконно захватывают власть. В декабре 1991 года и тоже ночью уже другая группа товарищей, но той же политической ориентации, снова захватывает власть, и это снова приводит к насилию, огромному числу жертв и разрушений. Все пять русских революций – 1905 года, февральской и октябрьской 1917 года, 1991 и 1993 годов – приводили только к разрушениям. Всё это было мошенничеством, действиями радикалов-экстремистов левой ориентации», – заявил лидер ЛДПР.

«Сегодня мы должны добиться, чтобы все их останки были убраны с Красной площади, чтобы мы вернулись к историческим названиям улиц и городов. Пока труп Ленина лежит на Красной площади, порядка в нашей стране не будет. Должно вырасти новое поколение граждан, которые бы с отвращением говорили о большевиках и их деяниях», – заключил Жириновский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.12.19

Американские кинокритики назвали лучший фильм года. / Крупный пожар в Подмосковье: сгорела гостиница. / Якутский шаман, собравшийся «изгонять Путина», возобновил поход в Москву. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Жириновский Владимир

Жириновский: Запад доказал, что считает россиян людьми второго сорта

«Так нельзя – плевать на москвичей…» Жириновский выступил с обвинениями в адрес столичной мэрии

Московские чиновники «шкурно заинтересованы поделить откаты»: Жириновский направил письмо мэру Собянину

Жириновский: «Украина поджигает мировую войну, мы ее уничтожим»

Жириновский хочет разрешить россиянам защищаться от вломившихся в дом преступников

«Народ выйдет на улицу – вы ничего не сможете сделать»: Жириновский напомнил «ЕдРу» про «приморских партизан»

«Мы сами усушаем нашу экономику»: Жириновский назвал «дикостью» страсть правительства к накопительству

«Сажать – вы сажали, а справку дать нельзя!» Жириновский не может получить документ в гражданском архиве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Жириновский Владимир,