«Эпидемия» телефонного терроризма: в Москве снова «заминировали» суды

В Москве наблюдается очередная волна телефонного терроризма. По данным источников в правоохранительных органах, сегодня утром в столице «заминировали» Коптевский, Головинский и Чертановский суды, передает «Интерфакс».

Новая волна телефонного терроризма началась в Москве и Петербурге 28 ноября с судов. На прошлой неделе в Москве после угроз о минировании прошли проверки более чем в 600 зданий, эвакуировано больше 110 000 человек. Сегодня утром также поступили сообщения о бомбах, якобы заложенных в учебных заведениях на Дальнем Востоке – в Хабаровском крае, Еврейской АО, Амурской области и Приморском крае.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.12.19

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