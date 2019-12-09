российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 декабря 2019, 11:51 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

«Эпидемия» телефонного терроризма: в Москве снова «заминировали» суды

В Москве наблюдается очередная волна телефонного терроризма. По данным источников в правоохранительных органах, сегодня утром в столице «заминировали» Коптевский, Головинский и Чертановский суды, передает «Интерфакс».

Новая волна телефонного терроризма началась в Москве и Петербурге 28 ноября с судов. На прошлой неделе в Москве после угроз о минировании прошли проверки более чем в 600 зданий, эвакуировано больше 110 000 человек. Сегодня утром также поступили сообщения о бомбах, якобы заложенных в учебных заведениях на Дальнем Востоке – в Хабаровском крае, Еврейской АО, Амурской области и Приморском крае.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.12.19

Евгений Петросян сыграл свадьбу с молодой помощницей. / Российскую Арктику накроет сплошной противовоздушный купол. / Генсек НАТО отказался видеть врага в лице России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Арестован лидер криминальной группировки, причастной к громкому убийству в Москве

Страшная авария в Москве: пьяный автомобилист раздавил трех пешеходов на станции МЦК

ДТП в Зеленограде: водитель сбил на пешеходном переходе бабушку и двух внучек

«Он не сопротивлялся, что за показуха?» В Москве задержан экс-фигурант «дела о массовых беспорядках»

В Зеленограде дерево насмерть придавило женщину: возбуждено уголовное дело

В Москве задержан мужчина, зарубивший топором пенсионерку

Ребенок на продажу: в Москве возбуждено уголовное дело против детоторговцев

Силовики вышли на ОПГ «Шараповские»: задержаны организаторы теракта в Махачкале

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,