Внешний долг российского частного сектора рискует снова вырасти до $400 млрд

Внешний долг российского частного сектора к концу 2019 года впервые за многие годы может увеличиться до $400 млрд, что составляет 24% ВВП. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли эксперты Института «Центр Развития» НИУ ВШЭ. Согласно их расчетам, чистое погашение внешнего долга в предыдущие годы может смениться на чистое привлечение по итогам 2019 года.

Как отмечается в очередном докладе «Комментарии о государстве и бизнесе», согласно данным Банка России, в текущем году объем погашения внешнего долга составит $97 млрд против $122 млрд годом ранее. «По нашим оценкам, с учетом ожидаемого пересмотра в большую сторону платежей за четвёртый квартал, объем погашения может возрасти до $114 млрд. С увеличением новых займов и пересмотром существующей задолженности чистые выплаты по внешнему долгу частного сектора по итогам года могут смениться чистым привлечением, что приведет к росту внешнего долга», – обращают внимание эксперты.

За первую половину 2019 года, согласно международной инвестиционной позиции, по операциям с внешним долгом предприятия смогли увеличить свою задолженность перед нерезидентами на $5 млрд. «Другими словами, новые займы превысили погашение», – говорится в докладе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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