В Москве выявлены бюджетные нарушения на 12 млрд рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) Москвы выявила нарушения расходования бюджета более чем на 12 млрд рублей. Об этом сообщил ее руководитель Виктор Двуреченских. По его словам, к ответственности привлечены более 60 должностных лиц.

«По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2018 году выявлено нарушений и недостатков в финансово-бюджетной сфере на сумму 12 млрд 479,1 млн рублей», – сказал Двуреченских, выступая сегодня на заседании комиссии Мосгордумы, передает «Интерфакс».

Глава КСП также пояснил, что из общей суммы нарушений и недостатков в финансово-бюджетной сфере обнаружено неправомерное использование государственных средств на общую сумму 1 млрд 711 млн рублей. При этом более 60% от общей суммы неправомерно расходованных средств – в области использования бюджетных кредитов, субвенций, субсидий.

Двуреченских уточнил, что по результатам проверки составлены как административные протоколы, так и направлены материалы в правоохранительные органы.

Глава палаты отметил, что в отчетном периоде в рамках предоставленных полномочий составлено 138 протоколов об административных правонарушениях, что существенно выше, чем в 2017 году. По его словам, после проверок за июнь 102 должностных лиц были оштрафованы.

«С учетом контрольных мероприятий в 2018 году было привлечено к ответственности 66 должностных лиц, пять материалов направлено в органы прокуратуры и в установленном и процессуальном порядке ведутся следственные действия», – сказал глава КСП. Ранее сообщалось, что по итогам контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой столицы в 2017 году, выявлены нарушения и недостатки в финансово-бюджетной сфере почти на 15,3 млрд рублей. Из этого объема 1 млрд 905 млн рублей – неправомерное использование бюджетных средств, 13 млрд 366 млн рублей – неэффективное расходование средств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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