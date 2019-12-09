Уродливая конструкция власти: Конституция РФ как инструмент транзита власти

Российская политическая элита наверняка попытается использовать общественный запрос на изменение Конституции страны для более гладкого транзита власти. По оценке известного политолога, руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, в стратегическом плане эта идея провальная, так как она не изменит «уродливую» конструкцию власти, но заставит народ самостоятельно искать свой образ будущего, а что из этого выйдет – неизвестно. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

Как полагает политолог, рост числа россиян, которые выступают за изменение Конституции, связан с запросом на перемены. «Большинство людей не знает, что написано в Конституции. При этом, они считают, и правильно считают, что Основной закон нашей страны определяет вектор развития государства. Если люди говорят об изменении Конституции – чем это говорит? О том, что они глубоко погружены в проблему транзита, что их не устраивают конкретные статьи Конституции? Нет. Это говорит о том, что в обществе есть запрос на перемены – что в условиях снижения социального оптимизма и ухудшения социального самочувствия люди думают о смене вектора развития. Конституция обозначает для них курс», – пояснил Калачев.

По его мнению, опасность заключается в том, что нынешняя власть, вероятно, попытается использовать этот тренд в своих интересах. «Но желание изменить Конституцию для граждан – это отнюдь не желание помочь транзиту и передаче власти, как это, собственно, сейчас будут объяснять сторонники внесения изменения Конституции во властных структурах. Они будут использовать это в свою пользу, чтобы доказать, что они правы, что люди сами считают, что Конституцию можно и нужно менять, поэтому давайте изменим конструкцию власти», – обратил внимание политолог.

В то же время он подчеркнул, что люди говорят не о смене конструкции, а о политической системе. «У нас горизонт планирования очень короткий. Люди живут «от звонка до звонка», от понедельника до пятницы – среднесрочного и долгосрочного планирования почти нет, потому что никто не знает, что будет дальше. Понятно, что выстроенная система довольно уродлива. «Капитализм для своих» построили по лекциям, которые нынешние власть имущие слушали от преподавателей марксизма-ленинизма… Людей не устраивает день сегодняшний, хочется подумать о завтрашнем, а это действительно образ будущего. Нужна Конституция, которая нам этот образ будущего явит, другое дело, что образ будущего для каждого может быть свой. Одни хотят вернуться к Конституции СССР и Советскому союзу, другие – исповедуют европейские ценности и считают, что нынешняя Конституция недостаточно защищает их права и свободы», – сказал эксперт.

В этой ситуации, как считает эксперт, если заинтересованные стороны смогут продавить внесение изменений в Основном закон страны под прикрытием социологических данных, это в долгосрочном плане может иметь негативные последствия. «Для власти тактически можно использовать это для внесения изменений, если вдруг захочется в рамках транзита что-то поменять – чтобы оставить за Путиным руководящую роль, но стратегически это тревожный сигнал, говорящий, что людей в их жизни многое не устраивает», – заключил политолог.

Напомним, согласно последнему опросу Фонда общественного мнения, 68% россиян считают, что в Конституцию РФ следует вносить поправки. Стоит отметить, что все возможные изменения, которые называли респонденты, касались социальной сферы – отмены пенсионной реформы, повышения уровня жизни, улучшения качества медицины и регулирования цен.

Москва, Мария Вяткина

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