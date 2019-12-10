Москва «заминирована»: кинологи проверяют десятки станций метро

Сегодня утром поступили очередные предупреждения о «минировании»: на этот раз под угрозой взрыва оказались 25 станций столичной подземки, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Как сообщается, метрополитен работает в штатном режиме, проводятся проверки. Собеседник пока не уточнил, на каких ветках расположены станции.

Накануне в Москве из-за сообщений с угрозами о взрывах бомб в Москве были проверены больше 100 зданий, из них эвакуировали в общей сложности больше 30 000 человек, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Неизвестные «заминировали» более 65 учебных и медицинских учреждений, около 25 торговых центров и 15 районных судов. Также полиции и саперам пришлось проверять храм Христа Спасителя.

Волна «минирований» в Москве и Санкт-Петербурге длился уже вторую неделю. Практически каждый день разные суды получают письма с одинаковым содержанием – якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных веществ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.19

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