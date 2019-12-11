Новая волна «минирований» в Москве достигла пика: накануне из-за угроз взрыва было эвакуировано более 400 зданий, где в общей сложности находилось более 120 000 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Среди объектов, где проводили эвакуацию, были школы, поликлиники и крупные торговые центры. Как отмечает «Российская газета», под самую мощную атаку попали суды – их эвакуировали сразу в 12 районах.

Сообщения о якобы заложенной бомбе поступают в основном по электронной почте, их текст практически идентичен. Большинство звонков и сообщений идет из-за рубежа.

Как сообщал «Новый День», 10 декабря утром поступили очередные предупреждения о «минировании» 25 станций столичной подземки. 9 декабря в Москве из-за сообщений с угрозами о взрывах бомб в Москве были проверены больше 100 зданий, из них эвакуировали в общей сложности больше 30 000 человек. Неизвестные «заминировали» более 65 учебных и медицинских учреждений, около 25 торговых центров и 15 районных судов. Также полиции и саперам пришлось проверять храм Христа Спасителя.

Напомним, новая волна телефонного терроризма началась в Москве и Петербурге 28 ноября с судов. На прошлой неделе в Москве после угроз о минировании прошли проверки более чем в 600 зданий, эвакуировано больше 110 000 человек. Сегодня утром также поступили сообщения о бомбах, якобы заложенных в учебных заведениях на Дальнем Востоке – в Хабаровском крае, Еврейской АО, Амурской области и Приморском крае.

Судя по данным источников СМИ, с 28 ноября поступили угрозы о минировании более 2500 учреждений, для их проверки пришлось эвакуировать больше 270 000 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.19

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