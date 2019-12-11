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Среда, 11 декабря 2019, 12:43 мск

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«Мы – милосердная страна!» Сенатор Мизулина оценила российскую правоохранительную систему

Фото: elenamizulina.ru

Сенатор Елена Мизулина, говоря о системе правосудия, назвала Россию милосердной страной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшнее выступление представителя Омской области в Совете Федерации было посвящено переназначению на очередные сроки первого заместителя и заместителя председателя Верховного суда РФ Петра Серкова и Сергея Рудакова.

Вопрос об обвинительном уклоне судебных приговоров в России на пленарном заседании верхней палаты российского парламента подняла сенатор от Тывы Людмила Нарусова. «Наблюдая за последними процессами, я думаю, вы не будете отрицать, что состязательность процесса утрачена, так как судьи принимают только позицию обвинения, отклоняют все ходатайства адвокатов, слушаются и принимаются доказательства только со стороны обвинения», – подчеркнула она.

Между тем со своей стороны Мизулина заявила, что в России процент оправдательных приговоров такой же, как в США и странах Европы. «В России такая же статистика, – заверила Мизулина. – У нас в отношении каждого четвертого обвиняемого или подсудимого дело либо прекращается, либо выносится оправдательный приговор».

В то же время сенатор отметила, что сравнение правовых системы статистики в других странах с Россией не совсем корректно. «Пример – в США и большинстве европейских стран прекращение уголовных дел осуществляется только судами. Соответственно, статистика относительно оправданий складывается из всех судебных решений, как оправдательных приговоров, так и постановлений судов о прекращении уголовных дел», – уточнила Мизулина.

Тем не менее, сенатор подчеркнула, что Совет Федерации уже принял «очень хорошие поправки в законодательство», и теперь суд может прекратить уголовное дело о преступлении небольшой или средней тяжести с применением судебного штрафа, если человек загладил причиненный вред и потерпевший не возражает. Поправки были внесены в свое время Верховным судом. «Мы – милосердная страна», – заключила Мизулина.

В результате тайного голосования сенаторы поддержали переназначение на должность первого зампредседателя Верховного суда РФ Петра Серкова, на должность зампредседатля, главы дисциплинарной комиссии – Сергея Рудакова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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