Жестокое убийство в Подмосковье: мужчина остался без головы

В Подмосковье обнаружен обезглавленный труп мужчины. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело об убийстве.

В ведомстве уточнили, что труп принадлежит 37-летнему москвичу. Его тело без головы было обнаружено накануне в поле вблизи автобусной остановки в деревне Никифорово г.о. Лосино-Петровский.

По предварительным данным, накануне мужчина отправился в лесной массив для осуществления фотосъёмки животных.

В настоящее время следователями-криминалистами с применением специальной криминалистической техники осмотрено место происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.19

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