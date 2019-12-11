Чиновников потрясло количество кадетских и казачьих школ в России

В настоящее время в России насчитывается более трех с половиной тысяч образовательных организаций, реализующих кадетскую и казачью составляющую. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заместитель директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения РФ Сергей Пилипенко, выступая сегодня на заседании за «круглым столом» в Госдуме. При этом он подчеркнул, что в этом году министерство впервые подсчитало кадетские школы, и получило «потрясающие цифры».

В целом в России сегодня действует 3 558 кадетских и казачьих образовательных учреждений. «У нас есть и вторая часть – казачье образование, при этом есть одна образовательная организация, которая реализует и кадетскую, а казачью составляющую», – уточнил Пилипенко.

По его словам, в 50 субъектах РФ сейчас действует 150 образовательных организаций со специальными наименованиями, в 3 351 общеобразовательной организации есть кадетские и казачьи классы. Кроме того, в стране насчитывается 57 средних профессиональных образовательных организаций. «Мы об этой цифре даже не задумывались, а оказывается – есть 57 таких организаций», – с удовлетворением сообщил Пилипенко.

В 150 школах со спецнаименованиями создано более 1300 классов, в которых учится около 40 тысяч человек. «Более миллиона учащихся в 51 тысяче кадетских и казачьих классов. Можете представить? У нас не было этих цифр, в этом году мы получили эту информацию от каждой школы», – сказал, добавив, что в 57 профессиональных образовательных организациях обучается около 9 тысяч студентов.

Пилипенко отметил, что в регионах принимают собственные законы и программы для реализации кадетского образования. Казачья составляющая в основном реализуется за счет внеучебной деятельности, однако часть – за счет вариативной части учебного плана. Основная проблема при этом – отсутствие единой концепции кадетского образования, сказал чиновник. «Поскольку кадетское образование реализуют образовательные организации различного уровня, прийти к единому пониманию представляется достаточно трудным», – пояснил он.

При этом Пилипенко заявил о поддержке министерством инициативы законодателей разрешить отчислять из таких общеобразовательных школ детей и подростков, не достигших 15-летнего возраста, а также предложения депутатов дать преимущественное право поступления в профильные вузы детям погибших силовиков. «Если речь идет о сыне погибшего военнослужащего, у него должно быть беспрепятственное право поступления в военный вуз, – пояснил депутат Госдумы Александр Хинштейн. – Если это сын погибшего полицейского – то в институт полиции. То же самое касается росгвардейцев, сотрудников Следственного комитета и ФСБ».

Парламентарии отметили и еще одну проблему – в нормативно-правовых документах сегодня нет профессии «офицер-воспитатель», которого фактически записывают на любые другие должности: от тьютора до ночной нянечки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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