Дело «Росгеологии»: бывший первый замдиректора получил 3,5 года колонии

Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг-Ганижев признан виновным в мошенничестве. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета, приговором суда ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Согласно материалам дела, десять лет назад подсудимый носил фамилию Ганжиев и был доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина. С июня 2009 по сентябрь 2010 года он получил от одного предпринимателя более 19 млн рублей за «протекцию». Эта сумма частями переводилась на счета фирм-однодневок.

После того, как предприниматель перестал переводить деньги, Ганжиев потребовал более 5 млн рублей, действуя в том числе и от имени депутата Газейкина. 15 февраля 2011 году он получил от бизнесмена требуемую сумму, которую должен был передать Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев дал признательные показания.

В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден к реальному сроку.

Ганижев тем временем сменил фамилию и отчество и стал Русланом Горрингом. 7 марта 2019 Горринг был задержан столичном аэропорту, после чего доставлен в ГСУ СК по Московской области.

Как сообщал «Новый День», в январе 2019 года Горринг, находясь на посту топ-менеджера «Росгеологии», попал в крупный скандал. Тогда в Интернете был опубликован фрагмент видео его игрового стрима с сервиса Twitch. На записи он угрожал другим игрокам, используя нецензурную брань. За кадром видео находилась девушка, которая по требованию Горринга рассказала, что, будучи его подчиненной, была уволена из-за того, что купила ему билеты на самолет в бизнес-класс вместо первого. Но Горринг «помиловал» ее, трудоустроив в филиал госкорпорации. При этом он якобы поднял ей зарплату и потребовал «контролировать и докладывать все, что происходит в филиале».

После этого скандала гендиректору «Росгеологии» Роману Панову был объявлен выговор.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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