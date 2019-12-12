Депутат Госдумы обвинил Следственный комитет в нарушении закона

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн обвинил Следственный комитет РФ в нарушении законодательства. По словам парламентария, в СКР есть действующий приказ, разрешающий отчислять учеников профильных образовательных заведений до достижения ими 15 лет – при том, что такие действия запрещены законом «Об образовании». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», Хинштейн заявил на заседании за «круглым столом» в Госдуме, которое было посвящено кадетскому образованию в стране.

«Как Следственному комитету удалось зарегистрировать в Министерстве юстиции приказ, по которому имеет право отчислять детей до 15 лет в нарушение действующего закона об образовании РФ? – поинтересовался он у представителя СКР, присутствующего на заседании. – У вас есть приказ, я могу его показать, по которому вы вправе отчислять детей и до 15 лет. Это прямое противоречие действующему закону об образовании. Если так можно делать Следственному комитету, может быть, нам не нужно тогда вносить изменения в закон? Расскажите, пожалуйста, поделитесь с коллегами из других ведомств?» Ранее депутаты предложили внести поправки в закон «Об образовании», устанавливающие особые правила приема и отчисления детей для кадетских образовательных учреждений.

Заявление Хинштейна, судя по всему, обеспокоило его коллегу по фракции в Госдуме Василия Пискарева, который попытался остановить обвинительную речь парламентария. «Василий Иванович, вы меня знаете не первый год, если я что-то говорю, я твердо основываюсь на факте, – пресек эти попытки Хинштейн, и снова обратился к представителю СКР. – Расскажите нам, как это сделать».

Однако сотрудница СКР призналась, что не может «компетентно ответить на этот вопрос». «Я знаю, что при отчислении у нас обязательно согласие родителей», – попыталась она сгладить конфликт.

«Нет! – возразил ей Хинштейн, и тут ему снова пришлось останавливать Пискарева. – Василий Иванович, я понимаю ваше особое отношение к этому ведомству, как одного из его отцов-основателей. Но мы перед глазами имеем нарушение закона, и я просто не понимаю, зачем мы тогда должны принимать изменения в закон, если какому-то ведомству позволено его нарушать».

Хинштейн пообещал по итогам заседания направить в Генпрокуратуру РФ обращение с просьбой провести проверку приказа СКР. «Если радость на всех одна, то и беда должна быть одна. Не может так быть, чтобы в кадетских корпусах Следственного комитета детей до 15 лет отчисляли, а в кадетских корпусах Минобороны или ФСБ не отчисляли, – заявил депутат. – У меня есть версия, как СКР сумел зарегистрировать незаконный приказ в минюсте, но давайте в этом разберется надзорное ведомство».

Тема незаконного приказа СКР вновь всплыла уже в самом финале заседания за «круглым столом», когда Хинштейну в очередной раз пришлось публично и с полной ответственностью заявить о том, что такой приказ действительно существует.

«Он, возможно, не единственный, – заявил депутат сотруднице СКР, которая пыталась убедить парламентария в том, что он не владеет полной информацией. – Я вообще с вами не дискутирую, и не считаю нужным дискутировать с представителями ведомства, которое игнорирует работу нашего профильного комитета, не являются на наши заседания. Сам факт присутствия тут руководителей силового блока на уровне заместителей министров, заместителей директоров, а от Следственного комитета – заместителя начальника отдела, это просто свидетельство отношения вашего ведомства к Государственной думе, комитету по безопасности и противодействию коррупции и комитету по образованию. А в законности или незаконности приказа пусть разбираются те, кому это положено». Хиншейн предложил сотруднице СКР «так и передать своему руководству».

При этом, по словам депутата, он готовил этот вопрос для начальника управления кадров СКР, однако того не пропустили в здание Государственной думы, поскольку он, направляясь на этот охраняемый ФСО объект, не взял с собой паспорт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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