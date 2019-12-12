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Четверг, 12 декабря 2019, 13:24 мск

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ЧП в Высшей школе экономики: студент впал в кому прямо в аудитории

В Москве двадцатилетний студент третьего курса Высшей школы экономики впал в кому в аудитории, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Сокурсница студента сообщила, что в аудитории вуза на улице Шаболовка он положил голову на стол и как будто уснул. Когда парня стали будить, он не просыпался, и тогда девушка вызвала скорую помощь.

Молодого человека, который оказался уроженцем Екатеринбурга, доставили в больницу, он находится в реанимации. В настоящий момент медики пытаются установить этимологию комы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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