ЧП в Подмосковье: подростки насмерть отравились неизвестным веществом

В Подмосковье трое подростков отравились неизвестным веществом в гараже, двое из них погибли. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло в ГК «Дубовая роща» в городском округе Раменское. В помещении одного из гаражей были найдены трое подростков в бессознательном состоянии. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть двух несовершеннолетних, третий был экстренно госпитализирован.

По предварительным данным, смерть подростков могла наступить в результате отравления неустановленным веществом. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетних.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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